Парламент принял поправки в закон о госаудите и финансовом контроле

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли поправки в закон "О государственном аудите и финансовом контроле", передает Kazakhstan Today

В соответствии с документом, для дальнейшего внедрения международных стандартов аудита и уточнения кадрового состава соответствующих служб вводится понятие "ассистент (помощник) государственного аудитора", сообщили в пресс-службе сената.

По информации палаты, поправки предполагают проведение ежегодного аудита финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и государственных учреждений на основе системы управления рисками, а также утверждение уполномоченным органом по аудиту правил проведения внутреннего государственного аудита.

Также устанавливается порядок осуществления электронного государственного аудита и апелляционного урегулирования споров, возникающих при обжаловании действий уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту.

Проведение аудита эффективности бюджетного процесса будет осуществляться службами внутреннего аудита. Определен количественный состав представителей в Национальной комиссии по сертификации государственных аудиторов. Кроме того, усилена ответственность государственных аудиторов за несоблюдение этических норм и профессиональных стандартов, Национальной комиссии предоставлено право по отзыву сертификата государственного аудитора, в отношении государственных аудиторов вводится такая мера наказания, как предупреждение.

Кроме того, депутаты сената приняли закон "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан". Документ предусматривает обязательное членство лиц, профессионально занимающихся оценочной деятельностью, в палатах оценщиков. Палаты, численность которых должна составлять не менее 300 членов, осуществляют контроль качества оценочной деятельности их членов, защиту прав и законных интересов оценщиков, рассказали в пресс-службе.

Предусмотрено введение свидетельств о присвоении квалификации "оценщик", "эксперт", сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации и переподготовки оценщиков и экспертов, выдаваемых палатами оценщиков. Кроме того, устанавливаются стандарты оценочной деятельности.

Также рассмотрены в двух чтениях и приняты поправки в законодательство по вопросам оценочной деятельности.

Как уточнили в сенате, вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие административную ответственность и рассмотрение дел об административных правонарушениях органами Министерства финансов за нарушение законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности.

Документ предусматривает основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае лишения работника свидетельства о присвоении квалификации "оценщик".

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