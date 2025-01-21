Первое заседание комиссии по проведению Года рабочих профессий состоялось в правительстве
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание республиканской комиссии по проведению Года рабочих профессий в Казахстана состоялось в правительстве страны, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Рассмотрены планы мероприятий на республиканском и региональном уровнях. В целом план включает 7 основных направлений и состоит из 70 шагов. На его основе определен перечень из 20 региональных инициатив, в рамках которых предусмотрены вопросы совершенствования системы подготовки рабочих профессий, профориентация школьников, вовлечение работодателей в совместную деятельность", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе заседания заместитель министра просвещения Едил Оспан сообщил, что в этом году в стране будут организованы 12 крупных республиканских и международных мероприятий.
Первое из них пройдет в феврале в столице. В выставочном центре EXPO запланирован уникальный фестиваль под названием "Город рабочих профессий". В течение 5 дней посетители смогут ознакомиться с профессиями будущего, инновационными технологиями. Организаторы намерены продемонстрировать потенциал рабочих профессий. В рамках фестиваля будут работать павильоны, посвященные востребованным направлениям в реальном секторе экономики. К участию в них будут привлечены крупные предприятия и отраслевые объединения со всех регионов", - отметили в правительстве.
Также на заседании были рассмотрены планы АО "Самрук-Казына" в рамках Года рабочих профессий.
В группе компаний акционерного общества трудятся более 255 тысяч человек, из которых около 190 тысяч являются представителями рабочих профессий. Существует потребность в 5 тысяч специалистах. Поэтому планируется заключение соглашений с учебными заведениями по дуальному обучению, проведение ярмарок вакансий, а также реализация программ по развитию молодых специалистов. До 2032 года АО "Самрук-Казына" планирует реализацию 46 крупных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано более 64 тысячи рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.
В плане мероприятий отраслевого министерства также предусмотрено участие представителей стран Центральной Азии в международном форуме ІС3, проведение республиканского хакатона INNOVATION, а также чемпионата по профессиональному мастерству TURKICSKILLS, который пройдет в городе Актау. Кроме того, на рассмотрение комиссии также были представлены инициативы крупных предприятий в рамках Года рабочих профессий.
Основная цель - это повышение статуса и престижа рабочих профессий. В этом процессе важно слаженное сотрудничество всех заинтересованных государственных органов, местных властей, предприятий и учебных заведений, готовящих специалистов. Поэтому поручаю обеспечить выполнение мероприятий в срок и с должным качеством", - подчеркнула заместитель премьер-министра Тамара Дүйсенова.
Она также отметила, что работа по повышению статуса и престижа рабочих профессий не ограничится только одним годом и продолжится на постоянной основе. Последующие заседания комиссии будут проводиться в выездном формате ежемесячно. На них будут оцениваться результаты проделанной работы и приниматься соответствующие решения.
Напомним, ранее комиссию по проведению Года рабочих профессий создали в правительстве.