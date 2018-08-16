Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Департамент внутренних дел Алматы опубликовал список и фото лиц, неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи чужого имущества из автотранспортных средств, передает Kazakhstan Today.

"Речь идет о лицах, которые промышляли кражами из авто, автомобильных запчастей и других составляющих. Выборка была сделана по данным информационно-аналитического центра с начала текущего года. Каждый из этих фигурантов является "эпизодником", имеющим в так называемом "послужном списке" как минимум три факта привлечения к уголовной ответственности. А один из них, согласно базе данных, сотрудниками полиции к ответственности привлекался 33 раза", - проинформировали в ДВД города.

Как показывает практика, выйдя на свободу, серийные воры не встают на путь исправления и снова принимаются воровать. В этой связи важно, чтобы в целях профилактики их знали в лицо, подчеркнули в полиции.

"У ДВД Алматы уже есть положительный опыт реализации аналогичной ее формы, когда два года назад в общественном транспорте, на входных группах в торговые дома и другие места массового скопления граждан появились плакаты с лицами серийных карманных воров", - добавили в ведомстве.

В полиции считают, что в борьбе с кражами чужого имущества эффективно использовать форму общественного прорицания.

"Мы по мере необходимости реализуем ее с помощью средств массовой информации и других информационно-коммуникационных систем, в том числе и социальных сетей. К слову, в этом направлении нам помогают и активные жители города, которые также неравнодушны к преступным проявлениям", - резюмировали в ДВД.

В список автоворов-рецидивистов вошли:

- Жайбергенов Болат Жумамуратович, родившийся 16 марта 1994 года, уроженец Темиртау;

- Пантелеенко Александр Андреевич, 9 декабря 1991 года рождения, уроженец Алматы, находится в розыске за ОП при УВД Ауэзовского района;

- Конебаев Ержан Серикболович, родившийся 19 августа 1986 года рождения, уроженец Семея;

- Гнедов Вячеслав Владимирович, родившийся 23 ноября 1988 года рождения, уроженец поселка Яйсан Мартукского района Актюбинской области;

- Темербаев Берик Жайлобекович, родившийся 14 февраля 1980 года рождения, уроженец Карасайского района Алматинской области, находится в розыске, инициатор розыска - УВД Алатауского района;

- Рамазанов Ерлан Нурланулы, родившийся 1 октября 1993 года, уроженец поселка Кызылкия Казыгуртского района ЮКО;

- Майер Александр Юрьевич, родившийся 28 июля 1980 года, уроженец Кызылорды;

- Хошниязов Рустам Хисаятович, родившийся 21 декабря 1981 года, уроженец Алматы;

- Батышпаев Азамат Ерболатулы, родившийся 17 февраля 1992 года, уроженец поселка Орел Катон-Карагайского района ВКО;

- Ходжамбердиев Батур Садыкович, родившийся 13 мая 1985 года, уроженец Алматы;

- Богер Александр Андреевич, родившийся 24 августа 1996 года, без определенного места жительства;

- Елкей Азамат Батырханулы, родившийся 8 августа 1994 года, уроженец Иргизского района Актюбинской области;

- Тухметов Елдар Нурхатович, родившийся 26 августа 1985 года, уроженец поселка Каракастек Жамбылского района Алматинской области;

- Завялов Данил Владимирович, родившийся 21 ноября 1997 года, уроженец Алматы;

- Байгабылов Рауан Заманбекулы, родившийся 2 апреля 1986 года, уроженец Тарбагатайского района ВКО;

- Кудайбергенов Сакен Батырбекович, родившийся 13 июля 1976 года, уроженец поселка Георгиевка Толебийского района ЮКО;

- Алибаев Нуржигит Акжигитович, родившийся 5 марта 1993 года, уроженец Аральского района Кызылординской области;

- Козбагаров Данияр Муратович, родившийся 6 мая 1985 года, уроженец Алматы;

- Кадыров Ринат Абдрахманович, родившийся 20 мая 1990 года, уроженец Алматы.

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