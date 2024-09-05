04.09.2024, 11:08 50661
Полный доступ к информации об атомной энергетике и строительстве АЭС получат казахстанцы
Фото: pixabay.com
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале Gov.kz и в мобильном приложении eGov mobile создан новый раздел с ответами на часто задаваемые вопросы об атомной энергетике и строительстве АЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума, который станет ключевым этапом в принятии решения о строительстве первой в стране атомной электростанции. В связи с этим было принято решение усилить информирование граждан о критически важных аспектах атомной энергетики, чтобы каждый мог сделать обоснованный выбор", - пишет ведомство.
Министерство энергетики РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработали и внедрили специальные информационные разделы на портале Gov.kz и в приложении eGov mobile.
Здесь пользователи могут найти ответы на актуальные вопросы, связанные с атомной энергетикой, строительством и эксплуатацией АЭС, их безопасностью и влиянием на окружающую среду и здоровье.
Меры направлены на то, чтобы каждый казахстанец мог объективно оценить все аспекты, связанные с атомной энергетикой, и принять участие в референдуме, обладая полной и достоверной информацией", - пояснили в Минэнерго.
Ознакомиться с разделом можно по ссылке.
Напомним, референдум по АЭС пройдет 6 октября.
Вчера в ЦИК рассказали, как будет проходить референдум и в какую сумму обойдется бюджету мероприятие.
Ранее глава Минэнерго РК подчеркнул, что на современном этапе альтернативы АЭС нет.
Опрос, проведенный Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте РК, показал, что более 53% опрошенных казахстанцев поддерживают инициативу строительства атомной электростанции в стране.
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05.09.2024, 19:04 376
Токаев отметил стремительные изменения на глобальном рынке капитала
Текущие вызовы и перемены открывают новые возможности для Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА), сообщает пресс-служба Акорды.
Открывая заседание, президент отметил стремительные изменения на глобальном рынке капитала, формирование новых международных торгово-экономических связей, а также расширение интеграционных процессов между странами и перераспределение финансовых потоков.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, текущие вызовы и перемены открывают новые возможности для Казахстана. В этой связи он подчеркнул важную роль МФЦА в обеспечении дальнейшего устойчивого и поступательного развития страны.
Затем глава государства подчеркнул, что перед МФЦА стоит задача по укреплению своего статуса в качестве успешного регионального финансового хаба. Исходя из изложенного, он обозначил ряд актуальных моментов.
В частности, президент указал на важность дальнейшего привлечения инвестиций в экономику страны и необходимость улучшения инвестиционной экосистемы.
Президент предложил рассмотреть возможность доступа к пенсионным активам и к финансовым инструментам в МФЦА иностранным инвестиционным управляющим компаниям. В этом контексте президент рекомендовал Национальному банку совместно с правительством, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА рассмотреть возможность усиления критериев по локализации компаний в Центре.
Другой приоритетной задачей президент назвал постепенное увеличение порога доли и объема ценных бумаг на местном фондовом рынке в случае одновременного размещения на зарубежных рынках. Он подчеркнул важность стимулирования вывода частных казахстанских компаний в публичное поле, что подтвердит прозрачность и эффективность их деятельности.
Следующим приоритетом глава государства обозначил неуклонное соблюдение установленных "правил игры".
Президент отметил, что развитие углеродного рынка в Казахстане является одним из приоритетов государственной политики. По его словам, страны Европейского Союза уже готовятся к внедрению пограничного корректирующего углеродного механизма, который может стать серьезным барьером для экспорта казахстанской продукции в Европу.
Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость создания эффективных финансовых механизмов для реагирования на чрезвычайные ситуации. По его мнению, различные государственные страховые фонды должны стать инструментом для борьбы с последствиями природных катаклизмов. В связи с этим Правительству предстоит совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА детально изучить вопрос создания такого фонда в юрисдикции Центра.
Подводя итоги заседания, глава государства утвердил годовой отчет о деятельности МФЦА за 2023 год.
05.09.2024, 18:45 956
Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии матча Лиги наций Казахстан - Норвегия, который состоится на Центральном стадионе Алматы, полиция мегаполиса переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает Polisia.kz.
В первую очередь, информируем жителей и гостей нашего города о том, что во избежание заторных явлений, на проспекте Абая, улицах Байтурсынова, Сатпаева, Байзакова, Курмангазы будет частично ограничено дорожное движение. В этой связи призывам граждан заблаговременно корректировать свой маршрут движения, парковать свой транспорт лишь в специально предназначенных для этого местах, неукоснительно соблюдать ПДД и преимущественно пользоваться общественным транспортом", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
Он также напомнил, что билеты на футбольный матч, в целях безопасности от мошенников, необходимо приобретать лишь в официальных точках продажи.
Напомним, в Казахстане в преддверии Всемирных Игр кочевников Министерство внутренних дел перешло на усиленный вариант несения службы.
05.09.2024, 16:46 3261
Фиксирующие перегруз транспорта автоматизированные весы появились на въезде в Астану
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта, которая обеспечит сохранность дорог, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.
По информации Минтранса, система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей и создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения.
Автоматизированная система работает с сентября текущего года. При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм", - рассказали в ведомстве.
Автоматизированные системы взвешивания автотранспорта (АСИ) установлены на основных въездах в столицу, со стороны городов: Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.
В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге).
В пресс-службе напомнили, что согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна будет превышать:
1. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;
2. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями - 32 тонны;
3. пятиосные - 38 тонн;
4. с шестью и более осями - 44 тонны.
Согласно анализу, большегрузы превышают нормы перевозки в 1,5-2 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 35-40 тонн. Министерством с начала прошлого года совместно со столичным акиматом ведется работа по установке АСИ на основных въездах в город. В Астане только зарегистрировано около 6300 самосвалов, которые перевозят инертные грузы с 29 карьеров вблизи столицы. Таким образом, наша основная задача - обеспечить сохранность дорог", - отметил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.
В Минтрасне добавили, что до конца года планируется внедрить данную систему в остальных регионах страны.
05.09.2024, 13:18 8351
О перспективных инвестпроектах области Жетісу рассказал президенту Исабаев
В их числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" и другие
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2024 года и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
За январь-июль 2024 года краткосрочный экономический индикатор составил 112,4%. В экономику области привлечено 188,2 млрд тенге инвестиций, в том числе частные инвестиции достигли 136,7 млрд тенге.
Учитывая аграрную направленность региона, особое внимание уделяется мерам по возврату и вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель, реализации программы "Ауыл аманаты" и развитию сахарной отрасли.
Также Исабаев сообщил о перспективных инвестпроектах. В их числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", ветровая электростанция мощностью 1 ГВт в районе Джунгарских ворот. Также планируется расширить транспортно-логистический и транзитный потенциал региона.
Уровень газификации в регионе до конца достигнет 56,5%. Ожидается, что область Жетісу будет полностью газифицирована к 2028 году. За последние 2 года в области построено и отремонтировано 86 объектов социальной инфраструктуры.
Также аким доложил о ходе жилищного и дорожного строительства и развитии туризма.
Туристическая отрасль Жетісу опирается на потенциал 5 дестинаций. Это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки "Алтын-Емел" и "Жонгар-Алатау", горный массив Жонгарского Алатау. В целях развития экологического туризма запланировано строительство дорог до водопада Бурхан-булак и озера Жасылколь", - рассказал Исабаев.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния населения.
05.09.2024, 09:26 15271
Прокуроры инициировали иски о возврате в госсобственность имущества на 4,8 млрд тенге
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой проведена проверка в сфере управления государственным имуществом и приватизации. Установлено, что в отдельных случаях продажа государственного имущества противоречила закону, поэтому прокурорами инициированы иски о возврате в собственность государства имущества на сумму порядка 4,8 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, один из таких исков на сегодня удовлетворен судом.
В 2019 году в пользу частной компании, аффилированной с бывшим министром культуры Мухамедиулы за 332 млн тенге реализована Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта. Расположенное в городе Алматы предприятие до продажи было оценено в 662 млн тенге. При этом, реальная рыночная стоимость имущественного комплекса составляла 1,213 млрд тенге, разница в сумме выразилась в занижении долгосрочных активов предприятия. По иску прокуратуры города Алматы договор купли-продажи предприятия судом признан недействительным", - говорится в сообщении.
Наряду с этим, по данным Генпрокуратуры, по искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы.
Сообщается, что в рамках проверки прокуратурой области Улытау предан суду ("Халатность", часть 2 статьи 371 Уголовного кодекса) один из руководителей Карагандинского департамента государственного имущества. Последний обвиняется в проявлении халатности при отчуждении объекта государственной собственности, повлекшей причинение государству ущерба на 184 млн тенге.
По итогам проверки по представлению Генеральной прокуратуры за системные недостатки и упущения наказаны 35 должностных лиц Комитета государственного имущества и приватизации, в том числе первые руководители региональных департаментов.
В ведомстве отметили, в рамках утвержденной правительством Дорожной карты предложено исключить прямую адресную продажу активов и передачу имущества в доверительное управление с правом последующего выкупа, пересмотреть механизм приватизации на понижение цены, а также определить единую методику расчета стоимости приватизируемых объектов.
Практическая реализация инициатив Генеральной прокуратуры позволит обеспечить прозрачность процесса приватизации и минимизировать коррупционные риски, добавили в ведомстве.
04.09.2024, 20:41 33756
Полицейские Кызылорды выдворили за пределы РК 68 иностранцев
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 68 иностранцев выдворено за пределы страны кызылординскими полицейскими, сообщает Polisia.kz.
С начала года на территории Кызылординской области временно зарегистрированы более 16 тысяч иностранных граждан, прибывших с различными целями. Из них 15 960 из стран СНГ, из стран дальнего зарубежья зарегистрировано - 236.
Всего за восемь месяцев полицейскими выявлено 2272 правонарушения. Из них 1497 иностранцев наказаны за нарушение правил пребывания в РК, из которых 68 - выдворены по решению суда с запретом въезда в Казахстан сроком на пять лет.
За необеспечение соблюдения правил пребывания иностранных граждан на территории РК в отношении 755 граждан республики приняты административные меры, в отношении физических и юридических лиц наложены штрафы в сумме 18 млн 823 тыс. тенге, которые полностью взысканы в пользу государства.
04.09.2024, 18:25 37341
В Казахстане полиция перешла на усиленный вариант несения службы
Фото: polisia.kz
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в преддверии Всемирных Игр кочевников Министерство внутренних дел перешло на усиленный вариант несения службы, сообщает Polisia.kz.
Готовность личного состава к выполнению поставленных задач проверило руководство МВД. Задействованные силы ориентированы на профилактику правонарушений, поддержание правопорядка в местах массового пребывания граждан, а также вежливое и культурное отношение при взаимодействии с гражданами", - говорится в сообщении.
МВД также призвало жителей и гостей столицы соблюдать закон, относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности, направленным на обеспечение правопорядка.
Ранее президент провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников.
04.09.2024, 13:01 48106
План проведения референдума по АЭС утвердил ЦИК
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Центризбирком РК утвердил план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по АЭС, сообщает пресс-служба ЦИК.
Согласно плану состав территориальных и участковых комиссий референдума будет озвучен в СМИ не позднее 12 сентября 2024 года.
Агитация перед республиканским референдумом начинается после назначения референдума и заканчивается в 00.00 часов 5 октября 2024 года.
Списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подписанные акимом, должны быть предоставлены в участки не позднее 15 сентября 2024 года.
При этом граждан должны оповестить о времени и месте голосования не позднее 26 сентября 2024 года.
Обеспечить бюллетенями территориальные комиссии следует не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования (3-5 октября 2024 года).
Голосование будет проходить 6 октября 2024 года с 07.00 до 20.00, при этом комиссии начнут работу уже в 06.00.
Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке референдума начинается в 20.00 по местному времени. Время подсчета не должно превышать 12 часов.
Копия протокола о результатах голосования будет размещена в помещении участка референдума в специально установленном месте для всеобщего ознакомления.
Опубликовать итоги в СМИ центральная комиссия должна не позднее 12 октября 2024 года.
О ходе подготовки и организации республиканского референдума с учетом обновленного законодательства президенту Касым-Жомарту Токаеву сегодня доложил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, сообщает Акорда.
Он также представил главе государства стратегию развития ЦИК.
Пo итогам встречи президент дал Абдирову ряд поручений.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?