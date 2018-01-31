Правительство, республиканские объединения работодателей и профсоюзов подписали генсоглашение на 2018-2020 годы

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Сегодня состоялось подписание Генерального соглашения между правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работодателей и республиканскими объединениями профсоюзов на 2018-2020 годы, передает Kazakhstan Today.

Документ подписали стороны Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений: от правительства - заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев, от объединения работников - председатель Федерации профсоюзов Бакытжан Абдірайым и генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда - Мурат Машкенов, от объединений работодателей - председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов, председатель правления Конфедерации работодателей Кадыр Байкенов, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Николай Радостовец.

"Генеральное соглашение заключается каждые 3 года. Подписание данного документа свидетельствует о том, что правительство уделяет особое внимание развитию социального партнерства, которое является приоритетным направлением совместной деятельности для сторон соглашения", - отметили в пресс-службе Федерации профсоюзов РК.

Данное соглашение, основной целью которого является проведение согласованной социально-экономической политики и взаимодействие в обеспечении условий для достойного труда работников, разработано с учетом послания главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", Трудового кодекса и законодательства о профсоюзах.

Документ построен на основе принципов развития социального партнерства, а также регулирования отношений в социально-трудовой сфере, который является основой обеспечения роста инвестиций в человеческий капитал и устойчивого экономического роста государства.

"Приоритетными целями для профсоюзов в новом Генеральном соглашении являются такие вопросы, как повышение контроля за соблюдением трудового законодательства, поэтапное улучшение социальных стандартов, дальнейшее совершенствование вопросов безопасности и охраны труда, совершенствование методики определения величины прожиточного минимума", - сообщили в пресс-службе.

Также важным является включение в соглашение новых разделов по ускоренной технологической модернизации экономики и кардинальному улучшению бизнес-среды, отражающих переход на качественно новый технологический уровень развития для усиления глобальной конкурентоспособности Казахстана.

"Основная задача профсоюзов - добиваться повышения качества трудовой жизни и обеспечения условий профессионального роста. Данный документ является результатом достигнутых компромиссов, который предоставит возможность профсоюзам добиваться намеченных целей в обеспечении достойных условий труда более 6 миллионов работающих граждан нашей республики", - отметил Бакытжан Абдірайым в ходе подписания соглашения.

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