26.04.2025, 17:37 21671

Правительство Казахстана рассматривает потенциал открытия криптобанков в стране

По мнению главы правительства, деятельность криптобанков будет способствовать развитию проектов с цифровыми активами
Правительство Казахстана рассматривает потенциал открытия криптобанков в стране
Фото: depositphotos.com
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана рассматривает потенциал открытия криптобанков на территории страны, сообщил в своем ответе на депзапрос премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Наличие криптобанков повысит инвестиционную привлекательность юрисдикции, отразив зрелость финансовой инфраструктуры Казахстана в условиях децентрализованных финансов. Появление подобных институтов создаст спрос на новых специалистов - в частности, в области комплаенса, блокчейн-аналитики и AML, а также обеспечит рост ликвидности фиатных и цифровых активов в рамках МФЦА. В этой связи правительство рассматривает потенциал открытия криптобанков на территории Республики Казахстан, которые могут сыграть ключевую роль в формировании устойчивой экосистемы", - заявил Олжас Бектенов.


Также, по его словам, криптобанки способны обеспечить комплексное банковское обслуживание новых участников цифрового рынка, способствовать увеличению прозрачности операций с цифровыми активами и соблюдению требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность криптобанков будет способствовать развитию проектов с цифровыми активами и стимулировать внутренние IT-разработки и блокчейн-технологии", - добавил премьер-министр.


Напомним, в прошлом году в Казахстане ликвидировали 19 криптообменников с оборотом более $60 млн.
 
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Теги:РКправительствоКриптобанки

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26.04.2025, 11:46 37546

Развитие Алматы: акимат разработал план по реализации поручений Токаева

Эффективность деятельности акима анализирует администрация президента
Развитие Алматы: акимат разработал план по реализации поручений Токаева
Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат города Алматы разработал план по реализации поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по качественному развитию мегаполиса, сообщил пресс-секретарь - советник президента Руслан Желдибай.

В рамках рабочей поездки президента в Алматы 28-29 марта 2025 года акиму города Ерболату Досаеву были даны поручения по качественному развитию Алматы. Акимат города разработал план конкретных мероприятий по их реализации. Отчет о ходе выполнения поручений для главы государства формируется и предоставляется в соответствии с установленным графиком. Эффективность деятельности акима анализирует администрация президента", - написал Руслан Желдибай в своем телеграм-канале.


Он также подчеркнул, что о конкретных результатах работы городских структур будет информировать акимат Алматы.

Ранее сообщалось, что аким Алматы будет раз в две недели докладывать президенту о выполнении его поручений.
 
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Теги:АлматыРазвитиеПланРазработка
25.04.2025, 19:27 83021

Бектенов обсудил с инвесторами вопросы локализации фармпроизводства

В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры
Бектенов обсудил с инвесторами вопросы локализации фармпроизводства
Фото: primeminister.kz
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам развития сферы здравоохранения с участием руководителей посольств США, Европейского союза, Канады, Американской торговой палаты, а также региональных директоров международных компаний, лидеров отрасли, таких как Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Kazanada LLP, La Roche и других, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Мы нацелены на увеличение объема инвестиций, локализацию производств, создание кластеров высокого передела с участием инвесторов. Убежден, что активное взаимодействие и обмен мнениями в рамках совета придаст дополнительный импульс нашим совместным усилиям по развитию здравоохранения и росту деловой активности в Казахстане", - отметил Олжас Бектенов.


В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры с акцентом на укрепление сельской и первичной медико-санитарной помощи. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 467 медицинских объектов в сельских округах. Продолжается последовательная модернизация многопрофильных больниц в районах.

Активно применяются цифровые решения с поэтапной оцифровкой всех процессов, в том числе по амбулаторному лекарственному обеспечению. Внедряется технология искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, использования персонализированных AI-ассистентов для врачей и пациентов. Создается единое хранилище медицинских данных, благодаря чему будет достигнут 100-процентный охват врачебных сведений с контролем их полноты и качества.

Внимание уделено мерам по стимулированию локализации производства фармацевтической продукции. В целях увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2029 году правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательством предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, натурные гранты, долгосрочные контракты и другое. Упрощается законодательство по выходу лекарственных средств на рынок с 2 лет до 100 рабочих дней. Заключено 90 долгосрочных договоров с 34 производителями на производство около 2,5 тыс. наименований фармпродукции. Налажено активное взаимодействие с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями для локализации производства инновационных препаратов, включая трансферт технологий и обучение персонала.

В ходе встречи помимо перспектив привлечения инвестиций в сферу здравоохранения были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения в диалоге с бизнесом.

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих акцентировал внимание на важности свободной торговли и подтвердил готовность Торговой палаты США укреплять торговые отношения с Казахстаном.

Посол Европейского союза в РК Алешка Симкич в своей речи отметила положительные результаты сотрудничества между ЕС и Казахстаном в секторе здравоохранения.

Генеральный директор Johnson & Johnson в Казахстане Адилет Назарбаев актуализировал вопрос доступности онкопрепаратов для пациентов в рамках государственного финансирования. Отмечена важность сокращения периода с момента регистрации до приема лекарства онкобольными до 100 дней - на сегодня Министерством здравоохранения проводится соответствующая работа.

Президент по региону Центральной Азии, GE HealthCare Дмитрий Занчев отметил потенциал Казахстана стать технологическим производственным хабом в регионе. Особое внимание уделено эффективности инструментов привлечения инвестиций.

Директор AstraZeneca Kazakhstan Мария Шипулева отметила, что международные компании начали более активно инвестировать, увидев поддержку со стороны государства и заинтересованность в инициировании таких проектов.

По итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата премьер-министр поручил Министерству здравоохранения проработать озвученные предложения и рекомендации зарубежных партнеров.
 
25.04.2025, 18:59 84956

До 2028 года в трех регионах РК планируется реализовать более 100 инвестпроектов

Новые подходы в развитии регионов обсудил Канат Бозумбаев с акимами трех областей
До 2028 года в трех регионах РК планируется реализовать более 100 инвестпроектов
Фото: primeminister.kz
Семей. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание в Семее по социально-экономическому развитию Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сообщает пресс-служба премьер-министра.

На совещании подробно рассмотрены новые подходы к реализации региональной политики. Отмечено, что приоритетное финансирование социальной и другой инфраструктуры со стороны центра будет направлено в отстающие регионы для сокращения разрыва с более развитыми областями. Также финансирование по линии программы "Ауыл аманаты" для развития бизнеса будет предоставляться регионам под конкретные проекты, участвующие в цепочке добавленной стоимости и обладающие необходимым сырьевым потенциалом и рынками сбыта.

До 2028 года в трех регионах планируется реализовать 102 инвестпроекта на 6,5 трлн тенге в сферах АПК, ГМК, туризма и переработки. Подчеркнута необходимость развития обрабатывающих производств, кластеров МСБ и туристических зон: Катон-Карагай, Баянаул, Зайсан, Алаколь, Шульбинское водохранилище.

В реализации важно задействовать транспортно-логистический потенциал регионов с учетом трансграничных потоков с выходом на рынки России и Китая.

Особое внимание необходимо обратить на поддержку сел и моногородов. В рамках проекта "Ауыл аманаты" партия Amanat и акиматы завершили скрининг сел с определением их специализации. Вице-премьер поручил начать формирование сельхозкооперативов и создание малых промышленных зон в селах согласно анализам скрининга.
 
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Теги:встречаАкимыБозумбаев
25.04.2025, 15:26 95046

Новую врачебную амбулаторию открыли в одном из сел ВКО

Новое медицинское учреждение позволит своевременно оказывать помощь сельским жителям при инфарктах, инсультах, травмах и других неотложных состояниях
Новую врачебную амбулаторию открыли в одном из сел ВКО
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Секисовка Глубоковского района ВКО в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" открылась новая врачебная амбулатория, сообщает акимат региона.

Акимат ВКО

Новое медицинское учреждение позволит своевременно оказывать помощь сельским жителям при инфарктах, инсультах, травмах и других неотложных состояниях. Кроме того, будет налажена работа по укреплению здоровья сельского населения, проведению своевременных профилактических и оздоровительных мероприятий, скрининговых обследований.

Акимат ВКО

Прежняя амбулатория располагалась в обычном здании. Это было неудобно как для жителей, так и для врачей. Сейчас в нашем селе растет новое поколение, и, если будут квалифицированные специалисты, которые будут следить за их здоровьем, то наше будущее будет светлым", - говорит жительница села Елена Блинова.


Акимат ВКО

В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области запланировано строительство 36 медицинских объектов: 7 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пункта и 27 медицинских пунктов.

Району было бы трудно самостоятельно реализовать такое строительство. Поэтому был разработан Национальный проект. В его рамках в Глубоковском районе за два года будет построено 6 объектов. Открывшаяся сегодня амбулатория - уже третье медицинское учреждение. Такие новые социальные объекты - большая радость для сельских жителей", - сказала заместитель акима Глубоковского района Елена Старенкова.


Акимат ВКО

В будущем во многих селах будут открыты новые медицинские учреждения, подчеркнули в акимате.
 
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Теги:ВКОамбулаторияОткрытиеМедицина
25.04.2025, 15:03 96906

Ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов закон подписал Токаев

В частности, закон запрещает рекламу букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах и в СМИ, не имеющих спортивной направленности
Ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов закон подписал Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации".

Законом внесены поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О рекламе", "Об игорном бизнесе", "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Первый блок поправок направлен на решение отдельных вопросов в сфере здравоохранения. Специализированная медпомощь в амбулаторных условиях при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний включена в гарантированный государством бесплатный объем медицинской помощи с исключением таких исследований из системы обязательного социального медицинского страхования", - говорится в сообщении Акорды.


Ряд поправок решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидности.

Второй блок поправок устанавливает запрет на рекламу букмекерских контор и тотализаторов путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи, а также на онлайн-платформах. Сужен круг средств массовой информации, которым разрешается реклама букмекерских контор и тотализаторов, которые теперь должны иметь исключительно спортивную направленность. Установлен запрет на участие в азартных играх и (или) пари лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Казахстане демонтированы свыше 1,6 тысячи билбордов с рекламой букмекерских контор.

Напомним, в прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации". Законом ограничена реклама букмекерских контор и тотализаторов.

Ранее президент назвал игроманию одним из пяти социальных зол Казахстана.
 
25.04.2025, 14:09 98656

В Алматы стартует строительство BRT: количество парковок сократится

Горожане переживают, что в городе сократится количество парковочных мест
В Алматы стартует строительство BRT: количество парковок сократится
Фото: AlmatyJoly
Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты прокомментировали беспокойство алматинцев по поводу сокращения парковочных мест в городе из-за стартовавшего строительства BRT.

По данным Telegram-паблика AlmatyJoly, строительство линии BRT стартует на улице Желтоксан. Она соединит существующий участок на Тимирязева и строящийся - на проспекте Райымбек батыра.

kolesa.kz

Полосы BRT организуют по краям проезжей части без сноса зданий и расширения дороги. Остановки обустроят с учетом нужд маломобильных граждан. С 26 апреля начнут переустройство инженерных сетей, бордюров и арыков. Движение при этом ограничиваться не будет. С июня стартует укладка асфальта с частичным перекрытием до 36 часов. Об изменениях будут сообщать заранее. Проект предусматривает обновление пешеходной инфраструктуры, светофоров, освещения. На время ремонта обустроят безопасные обходные маршруты", - отмечает источник.


В свою очередь сайт kolesa.kz сообщил, что все парковки у обочины на Желтоксан уберут, хотя в проекте реконструкции улицы они присутствовали.

Городские власти заверяют: BRT улучшит транспортную связанность в направлениях север-юг и восток-запад, скорость автобусов вырастет на 40%, а пассажиропоток - на 30%.

Эксперт Артур Шахбазян объяснил, что выделенные автобусные полосы помогут сделать общественный транспорт быстрее и удобнее.

По его словам, международный опыт показывает: такие изменения сделают улицы более комфортными для пешеходов и повысят привлекательность района, что положительно повлияет на посещаемость и выручку бизнеса.

Однако сокращение количества парковочных мест закономерно вызвало беспокойство автомобилистов и бизнесменов. Они сетуют на то, что отсутствие парковок затруднит перемещение по городу и плохо повлияет на бизнес.

Я считаю, что пробок еще больше будет. Учитывая, как это случилось с Тимирязева. Это очень удобно пассажирам общественного транспорта, но совсем неудобно для водителей автомобилей", - цитирует Tengrinews одного из жителей города.


Я думаю, что сравнивать улицу Тимирязева и проспект Райымбека не совсем корректно. На этой улице в основном ездит только молодежь - студенты и школьники. Нам удобно, мы не жалуемся. Но каково будет алматинцам, которые ездят по Райымбека, я не знаю. Зная, какой там трафик, пробок, думаю, не избежать", - считает другой алматинец.


Ранее президент Токаев во время визита в ситуационный центр города Алматы заявил, что транспортная проблема в Алматы видна невооруженным взглядом, и поддержал дальнейшее строительство линий LRT, BRT и метро.
 
25.04.2025, 12:48 105416

Реализацию образовательных и обменных программ обсудил Токаев с президентом УЕФА

Чеферин выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном
Реализацию образовательных и обменных программ обсудил Токаев с президентом УЕФА
Фото: Акорда
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александера Чеферина, сообщает Акорда.

По информации Акорды, футболом в Казахстане занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом, что наглядно отражает высокую популярность данного вида спорта в стране.

В ходе встречи с президентом УЕФА Токаев подчеркнул важность формирования устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента, а также поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.

Александер Чеферин в свою очередь выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном. Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерацией футбола уже установлено тесное взаимодействие.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Александеру Чеферину орден "Достык" II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.

Напомним, ранее Токаев подписал закон о запрете финансирования легионеров за счет госбюджета.
 
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Теги:ТокаевФутболУЕФА
25.04.2025, 12:45 90686

Генпрокуратура Казахстана сделала заявление после видеообращения сотрудницы

В Жамбылскую область направлена группа для проверки
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление после видеообращения сотрудницы департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Жамбылской области, передает корреспондент агентства.

По поручению генерального прокурора для проверки озвученных доводов в Жамбылскую область направлена группа в составе сотрудников департамента собственной безопасности и профильного подразделения Генеральной прокуратуры, а также заместителя председателя комитета", - заявили в ведомстве.


Ранее сотрудница ДКПСиСУ ГП РК по Жамбылской области Алия Кожабекова опубликовала в Сети видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В данном комитете удаление сведений из базы данных ЕРДР стало обыденным явлением, и в результате виновные лица не несут никакой ответственности или несут только для галочки", - утверждает женщина.

 

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