Правительство рассмотрело санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране: ситуация с коронавирусом остается сложной

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

В текущем году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнуто снижение заболеваемости по 57 видам инфекционных заболеваний, в том числе менингитом в 3,5 раза, корью в 2,8 раза, сальмонеллезом в 2,1 раза. Только за пять месяцев охвачены профилактическими прививками против инфекционных заболеваний 1,4 млн человек, что составило 92% от числа подлежащих прививкам.

В то же время ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной. За последние две недели фиксируется рост заболеваемости почти во всех регионах. Основная причина роста заболеваемости заключается в несоблюдении гражданами санитарных требований и слабом контроле за их исполнением.

Глава правительства отметил, что по поручению главы государства решением межведомственной комиссии введены дополнительные ограничительные меры на предстоящие выходные дни в ряде крупных городов и в населенных пунктах всех регионов с численностью свыше 50 тыс. человек.

Это решение должно четко исполняться на местах. Особое внимание акиматов следует уделить строгому соблюдению санитарных норм и социального дистанцирования в местах общественного пользования. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с акиматами регионов подготовить комплекс новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Принять оперативные решения по корректировке реализуемых мер с учетом ситуации каждого региона", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил принять меры по увеличению отечественного производства средств индивидуальной защиты и обеспечить их доступность населению, сформировать достаточный запас аппаратов ИВЛ и резерв средств индивидуальной защиты, обеспечить их наличие в государственном материальном резерве.

Акиматам поручено проработать с крупными предприятиями вопрос самостоятельного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, Министерству сельского хозяйства обеспечить строгий контроль проведения профилактических санитарно-ветеринарных мероприятий во избежание возможного распространения инфекций.

Глава правительства дал поручение обеспечить план ежегодной иммунизации населения и актуализировать алгоритмы действий с учетом текущей ситуации по коронавирусной инфекции.









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