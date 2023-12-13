12.12.2023, 12:11 47271
Предельные цены на автогаз утвердят до конца года в Казахстане
Внесенные изменения не предполагают увеличения цен на сжиженный нефтяной газ на данном этапе
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК разработало методику по установлению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ, сообщает пресс-служба ведомства.
Изменения внесены в "Правила определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж" № 209№", - подчеркивается в сообщении ведомства.
На основании данных правил Министерство планирует утвердить новым приказом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ до конца декабря 2023 года.
Внесенные изменения не предполагают увеличения цен на сжиженный нефтяной газ на данном этапе. При этом необходимо отметить, что предельные оптовые и розничные цены будут корректироваться с учетом себестоимости производства сжиженного нефтяного газа", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов сообщил, что в Казахстане с начала 2024 года планируют повысить цены на сжиженный нефтяной газ. Цены будут повышаться поэтапно.
Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышения цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. В последующем на протяжении трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цен", - сообщил Жамауов.
Напомним, потребление сжиженного газа в Казахстане за 9 месяцев текущего года выросло на 25%.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев посоветовал казахстанцам не переводить автомобили на сжиженный нефтяной газ. По его словам, в Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится. По его словам, цены на сжиженный газ в Казахстане будут повышены вдвое и постепенно достигнут уровня себестоимости.
Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита. Также сообщалось о дефиците сжиженного газа на заправках Шымкента.
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13.12.2023, 13:04 3596
Можно начинать искать первоисточники дохода - Жамаубаев о всеобщем декларировании
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев рекомендует казахстанцам заняться поиском первоисточников своего дохода и подтверждающих документов.
Сейчас уже нужно начинать искать первоисточники, находить документы для того, чтобы отразить полностью все свое имущество в декларации", - проинформировал министр финансов в кулуарах мажилиса.
Жамаубаев подчеркнул, что каждый гражданин к 2025 будет обязан "показывать" свое имущество, деньги и ценные бумаги.
Ранее в Комитете государственных доходов сообщали, кто обязан отчитываться о доходах с 2024 года. В Минфине также комментировали, кому разрешат не отчитываться.
13.12.2023, 12:48 3281
Как можно вернуть незаконно приобретенные активы государству, рассказали в Минфине
Фото: gov.kz
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Способы возвращения незаконно приобретенного капитала в Казахстан перечислил в кулуарах мажилиса министр финансов Ерулан Жамаубаев.
По словам главы Минфина, лицо, которое потенциально может попасть в реестр имен, владеющих незаконно приобретенным имуществом, может прийти в комиссию добровольно и рассказать об этих активах самостоятельно.
Во-первых, человек может выбрать важный социально-экономический проект в регионах или моногородах и финансировать их. Эта опция предусмотрена законом", - сообщил Ерулан Жамаубаев.
Во-вторых, отметил министр, активы можно вернуть частично деньгами. Для этого есть специальный счет.
В-третьих, он может вернуть имуществом, либо акциями, облигациями, ценными бумагами, драгоценными камнями и так далее. Для этого мы создали специальную компанию, которая будет этим управлять. Если это имущество пригодно для государства, в том числе для школ или больниц, мы передадим его на баланс соответствующего госоргана. Если это имущество интересно для бизнеса, мы через открытый аукцион можем это реализовать или передать его", - прокомментировал спикер.
Кроме того, не исключается строительство жилья в качестве возвращения активов государству.
Министр финансов подчеркнул, что все незаконно выведенные активы в размере 1 триллиона тенге были возвращены добровольно.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен участвовать в проекте Интерпола по возврату незаконных активов.
Напомним, Казахстан намерен участвовать в проекте Интерпола по возврату незаконных активов, который стартует в 2024 году. Для их поиска также будут использовать искусственный интеллект.
Закон о возврате незаконно приобретенных активов подписал 12 июля президент Токаев. Управлять возвращенными активами в Казахстане будет специально созданная компания.
По данным за ноябрь, в Казахстан возвращено более 850 млрд тенге незаконных активов, из них 159,8 млрд тенге - из иностранных юрисдикций.
13.12.2023, 12:37 3236
Морозы в Астане: учащихся второй смены перевели на дистанционку
Сегодня в городе ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Там отметили, что в последние дни в Астане установились сильные морозы.
По данным РГП "Казгидромет", 13 декабря в городе ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля. Во избежание получения травм и обморожений просим граждан соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице", - подчеркнули в акимате.
Напомним, в Алматы школьников тоже перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
За сутки в Алматинской области выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовано отложить поездки на автомобилях.
13.12.2023, 12:30 5061
Аким СКО рассказал Токаеву, как проходит отопительный сезон в регионе
Глава государства дал акиму ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения
Фото: Акорда
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба Акорды.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что несмотря на трудности североказахстанские аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна.
Глава государства был проинформирован, что в области идет строительство 13 молочных ферм, из которых 6 будут запущены до конца года. В аграрном секторе запланирована реализация 27 проектов на 80 млрд тенге с созданием 1000 новых рабочих мест. Это позволит обеспечить потребность населения региона в мясе птицы, молочных продуктах, свежих овощах в межсезонье. В промышленности реализуется пул из 39 инвестпроектов на 469 млрд тенге, что позволит создать 6 тысяч рабочих мест. В текущем году будет введено 15 проектов.
Как сообщил Гауез Нурмухамбетов, в 25 сел будет подана вода через строительство новых объектов, 149 сел - путем установки комплексных блок-модулей и 46 сел - за счет проектов групповых водопроводов.
Президенту также была представлена информация, что в Петропавловске построят 4 школы в рамках Нацпроекта "Комфортная школа". В настоящее время идет строительство коррекционной школы.
В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе будут введены в строй 46 медучреждений, из них до конца года будут сданы 8. Также построены две поликлиники в областном центре, продолжается строительство поликлиники в Уалихановском районе.
По завершении встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и решению насущных вопросов населения.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост. Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
13.12.2023, 12:26 6466
В Шымкенте в госсобственность вернули земельные участки на миллиард тенге
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте государству возвращены 116 гектаров земельных участков кадастровой стоимостью более одного млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Прокуратурой города Шымкента выявлены 17 недропользователей, не выполняющих свои контрактные обязательства (...) В этой связи прокуратурой внесен акт надзора о принятии мер в отношении злостных нарушителей, в результате местными исполнительными органами расторгнуты семь контрактов и государству возвращены 116 гектаров земельных участков кадастровой стоимостью более одного млрд тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Также сообщается, что по 10 контрактам недропользователями выполнены условия ставшие основанием для предоставления им земель на сумму 6 млн тенге.
Кроме того, прокурорами выявлено пять фактов незаконной добычи недр по которым виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 139 КоАП (Нарушение права государственной собственности на недра).
Ранее в Карагандинской области в госсобственность вернули более 35 га земель.
13.12.2023, 08:56 13076
Правительство РК поддержало законодательные поправки по судебной реформе
Фото: primeminister.kz
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК поддержало второй блок законодательных поправок по реформированию судебной системы. Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителем судебной администрации Наилем Ахметзакировым, в ходе которой были обсуждены поправки, сообщила пресс-служба правительства.
Поправки разработаны специально созданной рабочей группой на площадке сената. Изменения вносятся в конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", процессуальные кодексы, а также ряд специальных законов.
Одним из ключевых новшеств, предложенных председателем Верховного суда, является исключение предварительного рассмотрения кассационных ходатайств по уголовным и гражданским делам.
При этом по поручению президента страны сейчас ведется проработка вопроса создания самостоятельной кассационной инстанции.
Законопроект также направлен на совершенствование работы судебного жюри и комиссии по качеству правосудия, усиление независимости судей.
В рамках реализации поручения главы государства вводится новый механизм, по которому все факты грубых нарушений, указанные в судебном акте апелляции или кассации, будут автоматически передаваться в судебное жюри.
Также оптимизируется количество показателей оценки, улучшается социальный пакет для судей в отставке, открывается доступ к обучению в Академии правосудия для юристов, не являющихся госслужащими.
Ахметзакиров отметил, что реализация законопроектов не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Расходы будут осуществляться в рамках новой модели финансирования судебной системы (не менее 6,5% от общей суммы расходов всех госорганов), введенного по поручению президента страны.
Положительное заключение правительства, принятое по поправкам в порядке статьи 61 Конституции РК, будет направлено в адрес депутатов парламента для дальнейшего инициирования соответствующих законопроектов в мажилисе.
Ранее о предлагаемых новеллах главу государства проинформировал председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев.
12.12.2023, 21:19 32801
Глава государства подписал поправки в Налоговый кодекс
Фото: Акорда
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
17 ноября Министерство национальной экономики РК презентовало основные подходы проекта нового Налогового кодекса рабочей группе совета иностранных инвесторов при президенте РК. В ходе презентации были обсуждены вопросы повышения НДС с 12 до 16%, дифференциации ставки КПН (корпоративный подоходный налог) для высокодоходных отраслей экономики.
12.12.2023, 20:49 33846
Назначен председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Фото: pexels
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дархан Иманашев назначен председателем правления АО "НК "ҚазАвтоЖол", сообщает пресс-служба компании.
Дархан Иманашев родился 1983 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "инженер дорожного движения", а также Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "юриспруденция". Магистр технических наук.
Трудовой путь начал в 2004 году дорожным мастером. Занимал различные должности в РГП "Казавтодор", Министерстве транспорта и коммуникации РК, а также работал заместителем акима Караганды.
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