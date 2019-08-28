Предприятия по производству мясной и рыбной продукции откроются в Кызылординской области

Кызылорда. 27 августа. Kazakhstan Today - Новые предприятия по производству пищевой продукции откроются в текущем году в Кызылординской области, сообщил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций руководитель областного управления индустриально-инновационного развития Ринат Султангереев, передает Kazakhstan Today.

В этом году планируется запуск цеха по переработке рыбного филе в Аральском районе. Сейчас завершились строительные работы, подключены системы водо-, газоснабжения и канализации. Также в мае началось строительство мясокомбината. Комбинат станет одним из крупных предприятий по глубокой переработке мяса, мощностью 5 тыс. тонн в год. Продукцию мясокомбината планируется выпускать в вакуумной упаковке и экспортировать в соседние регионы и страны", - сказал Султангереев.

В связи с высоким спросом на продукцию АО "Аралтуз" рассматривается возможность строительства третьего испанского цеха. Наряду с этим, продолжаются проектные работы еще одного завода по производству соли, реализуемого совместно с российскими инвесторами.

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