Президент Казахстана предложил проводить регулярные форумы СНГ по современным технологиям

Ашхабад. 11 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Совета глав государств СНГ представил комплексное видение дальнейшего развития Содружества, передает Kazakhstan Today.

В числе перспективных направлений для совместной работы в рамках Содружества президент РК назвал цифровые технологии, электронную коммерцию, свободную торговлю услугами и туризм, сообщила пресс-служба Акорды.

Стремительное развитие цифровых технологий меняет ландшафт жизнедеятельности государств. Во всех странах СНГ ведется работа по цифровизации экономики. Для получения синергетического эффекта важен обмен опытом и знаниями, а также объединение усилий в рамках Содружества. В этой связи предлагаю на регулярной основе проводить специальные форумы СНГ по современным технологиям. Аналогичные меры уже апробируются в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Глава государства.

Говоря о возросшем значении электронной коммерции в мире, Касым-Жомарт Токаев привел следующие цифры. В 2018 году объем мировой электронной торговли достиг $1,8 трлн, составив 11,5% от розничного товарооборота. По прогнозам экспертов, через 5 лет этот показатель вырастет до $2,8 трлн. В этой связи президент предложил разработать нормативный документ, способный обеспечить условия для развития электронной коммерции в рамках Содружества, доля которого в общемировом объеме на сегодня составляет всего 1%.

Вместе с тем глава государства акцентировал внимание на значительном потенциале взаимодействия в сфере туризма. Эта отрасль приносит большие дивиденды многим государствам мира.

У каждой страны Содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты. Они могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира", - добавил президент.

Остановившись на проблеме различий в визовых и миграционных правилах, глава государства предложил рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием "Виза Содружества" по типу Шенгенского соглашения. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что такой подход позволит в разы увеличить туристический поток, при этом указав на необходимость совместной серьезной работы экспертов.

В своем выступлении Токаев также отметил, что мир вступил в эпоху напряженности и неопределенности. Архитектура международных отношений расшатывается из-за кризиса доверия, турбулентность мировой экономики ведет к оттоку капитала из развивающихся стран. На этом фоне, по мнению главы государства, меняются подходы к региональной интеграции, и многие интеграционные модели, прежде казавшиеся незыблемыми, подвергаются испытанию на прочность.

Нашему Содружеству также предстоит пройти непростой, но крайне необходимый процесс адаптации к меняющимся реалиям. По инициативе Нурсултана Абишевича Назарбаева мы приступили к процессу структурной модернизации СНГ. В 2017 году началась работа по актуализации Концепции дальнейшего развития и Стратегии экономического развития Содружества. Я намерен продолжить эту работу", - подчеркнул президент.

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