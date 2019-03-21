Астана. 28 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана внес в парламент проект поправок в законодательство о судебной системе, передает Kazakhstan Today.





Главой государства в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции Республики Казахстан в мажилис парламента Республики Казахстан внесены проекты Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы", - сообщила пресс-служба Акорды.





Проекты законов разработаны в реализацию послания президента Республики Казахстан народу Казахстана от 5 октября 2018 года и предусматривают поправки, направленные на модернизацию судебной системы, качественное обновление судебных кадров и институциональное укрепление Высшего судебного совета.





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