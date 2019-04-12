Президент Казахстана встретился с ректором МГУ

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего и председателя Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Орджоникидзе, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что казахстанско-российские отношения плодотворно развиваются на основе принципов добрососедства и союзничества, сообщили в пресс-службе Акорды.

Я рад видеть вас в городе Нур-Султане, где еще в начале двухтысячных годов был открыт филиал МГУ. Сегодня он успешно функционирует, предоставляя качественные образовательные услуги для казахстанских студентов. В рамках недавних переговоров в Москве мы с президентом Владимиром Путиным констатировали сложившийся высокий уровень двустороннего сотрудничества в образовательной сфере, договорившись о его планомерном развитии в будущем", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, ректор МГУ выразил главе государства благодарность за возможность встретиться, подчеркнув продуктивный характер многолетних связей между вузами Казахстана и России.

"Я всегда испытываю к Казахстану самые теплые чувства и горд за то, что филиал МГУ имени М.В. Ломоносова вносит важную лепту в подготовку квалифицированных кадров, востребованных на новом этапе модернизации Казахстана", - отметил Виктор Садовничий.

По информации пресс-службы, во время беседы стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества между РК и РФ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства