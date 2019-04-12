Президент Казахстана встретился с ректором МГУ

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что казахстанско-российские отношения плодотворно развиваются на основе принципов добрососедства и союзничества, сообщили в пресс-службе Акорды.
Я рад видеть вас в городе Нур-Султане, где еще в начале двухтысячных годов был открыт филиал МГУ. Сегодня он успешно функционирует, предоставляя качественные образовательные услуги для казахстанских студентов. В рамках недавних переговоров в Москве мы с президентом Владимиром Путиным констатировали сложившийся высокий уровень двустороннего сотрудничества в образовательной сфере, договорившись о его планомерном развитии в будущем", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь, ректор МГУ выразил главе государства благодарность за возможность встретиться, подчеркнув продуктивный характер многолетних связей между вузами Казахстана и России.
"Я всегда испытываю к Казахстану самые теплые чувства и горд за то, что филиал МГУ имени М.В. Ломоносова вносит важную лепту в подготовку квалифицированных кадров, востребованных на новом этапе модернизации Казахстана", - отметил Виктор Садовничий.
По информации пресс-службы, во время беседы стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества между РК и РФ.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства