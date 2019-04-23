Президент подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта, а также закон по вопросам передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов РК в конкурентную среду, передает Kazakhstan Today.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", направленный на совершенствование законодательства в сфере транспорта, сообщила пресс-служба Акорды.
Также президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов Республики Казахстан в конкурентную среду". Документ направлен на регламентацию передачи несвойственных государству функций в конкурентную среду и предоставляющий право организациям среднего образования передавать в аренду физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения.
Тексты законов публикуются в печати.
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