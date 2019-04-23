Президент подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта, а также закон по вопросам передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов РК в конкурентную среду, передает Kazakhstan Today.

Тексты законов публикуются в печати.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства