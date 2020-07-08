Президент РК обратился к гражданам с просьбой

Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Напомним, полицейские Туркестанской области выявили несколько фактов продажи лекарств по завышенным ценам. Сотрудники криминальной полиции департамента полиции задержали в Турксибском районе Алматы перекупщицу лекарственных препаратов.
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что противовирусные и жаропонижающие лекарства появятся в аптеках в кратчайшие сроки.
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