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Президент РК обратился к гражданам с просьбой

07.07.2020, 21:14 5590
Президент РК обратился к гражданам с просьбой
Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Глава государства обратился к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства, передает Kazakhstan Today. 
 

Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

 
Напомним, полицейские Туркестанской области выявили несколько фактов продажи лекарств по завышенным ценам. Сотрудники криминальной полиции департамента полиции задержали в Турксибском районе Алматы перекупщицу лекарственных препаратов.
 
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что противовирусные и жаропонижающие лекарства появятся в аптеках в кратчайшие сроки. 
 

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