Президент РК посетил пункт с гуманитарной помощью в Костанайской области

КОСТАНАЙ. 5 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил пункт с гуманитарной помощью в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Касым-Жомарт Токаев посетил пункт распределения гуманитарной помощи в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и волонтерами", - сообщает телегам-канал Борт№1.
Также глава государства заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.
Президент заявил о необходимости решения социальных вопросов сотрудников ведомства и повышения уровня профессиональной подготовки кадров.
Напомним, сегодня в Костанайскую область прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.
Он совершил облет Аулиекольского района на вертолете, после чего провел заседание оперативного штаба, на котором поручил срочно оказать помощь погорельцам, и встретился с пострадавшими.
Ранее сообщалось, что тушение лесных пожаров продолжается на пяти участках: в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино. От огня пострадал 91 жилой дом, 85 из которых в Аманкарагае, 6 - в Озерном.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что земли под строительство новых домов уже выделены.