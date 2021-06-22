Президент считает необходимым увеличить производство основных продуктов питания

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жумангарин отчитался перед президентом о принимаемых мерах по стабилизации ситуации на рынке социально значимых продуктовых товаров и проинформировал его о развитии биржевой торговли в Казахстане, ценовой ситуации на рынках стройматериалов , жилья, горюче-смазочных материалов, а также о стабилизации обстановки на рынке подъездных путей.

Серик Жумангарин доложил об исполнении поручения главы государства по анализу деятельности государственных и частных операторов и представил предложения по оптимизации действующих структур с ожидаемым экономическим эффектом на сумму 3,5 млрд тенге, сообщает пресс-служба Акорды.

Также президент был ознакомлен с мерами антимонопольного реагирования на рынках фармацевтики , строительства автодорог, в здравоохранении. Руководитель профильного ведомства рассказал о принимаемых совместно с Министерством сельского хозяйства мерах по устранению ограничений развития конкуренции, а также о ходе разработки национального проекта и законопроекта по развитию конкуренции.

Президент поручил принять системные меры по снижению цен на продовольственные и другие товары . В частности, Касым-Жомарт Токаев считает необходимым увеличить производство основных продуктов питания, обеспечить доступность мер господдержки для отечественных товаропроизводителей и оказать поддержку социально уязвимым слоям населения", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

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