Принята новая Астанинская декларация по первичной медико-санитарной помощи

Астана. 25 октября. Kazakhstan Today - На Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) "От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого развития" в Астане приняли новую Астанинскую декларацию ПМСП, передает Kazakhstan Today.





"Я провозглашаю Астанинскую декларацию по ПМСП принятой. Поздравляю всех участников данной делегации с этим исторически важным событием ", - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.





Он отметил, что в разработке декларации приняли участие более тысячи экспертов со всего мира, включая академические круги, негосударственный сектор.





У нас было несколько раундов общественных слушаний, после которых у нас проводится процесс консультаций с членами ВОЗ, поэтому мы рады тому, что смогли достичь полного консенсуса по Астанинской декларации по ПМСП", - сказал Ержан Биртанов.





Астанинская декларация определяет четыре ключевых направления для дальнейшей работы: принятие смелых политических решений для улучшения здоровья людей во всех областях; создание устойчивой первичной медико-санитарной помощи; расширение прав и возможностей отдельных лиц и общественности; выстраивание поддержки заинтересованных сторон совместно с национальной политикой, стратегиями и планами.





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