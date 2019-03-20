Принята новая Астанинская декларация по первичной медико-санитарной помощи

"Я провозглашаю Астанинскую декларацию по ПМСП принятой. Поздравляю всех участников данной делегации с этим исторически важным событием ", - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Он отметил, что в разработке декларации приняли участие более тысячи экспертов со всего мира, включая академические круги, негосударственный сектор.
У нас было несколько раундов общественных слушаний, после которых у нас проводится процесс консультаций с членами ВОЗ, поэтому мы рады тому, что смогли достичь полного консенсуса по Астанинской декларации по ПМСП", - сказал Ержан Биртанов.
Астанинская декларация определяет четыре ключевых направления для дальнейшей работы: принятие смелых политических решений для улучшения здоровья людей во всех областях; создание устойчивой первичной медико-санитарной помощи; расширение прав и возможностей отдельных лиц и общественности; выстраивание поддержки заинтересованных сторон совместно с национальной политикой, стратегиями и планами.
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