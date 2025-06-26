Несмотря на многочисленные возражения казахстанцев пятую часть популяции сайгаков намерены отправить на убой
Фото: Depositphotos
Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве вновь поднял тему сокращения популяции сайгаков.
По его словам, планируется изъять около 800 тыс. сайгаков, это примерно 20% от всей популяции, которая на сегодня, по данным весеннего учета, составляет 3,9 млн голов.
Из них 2,3 млн - это численность уральской популяции, 1,6 млн - это численность бетпакдалинской популяции, ну и небольшая популяция в количестве 78 тыс. - это у нас устюртская", - уточнил министр.
Также определен и половозрастной состав сайгаков, которых намерены изъять.
40% - самцы, 40% - самки и 20% - сеголетки. То есть сегодня нам четко понятны цифры, параметры, и сегодня мы готовимся", - сказал Насынбаев.
По его словам, после рассмотрения организационных вопросов ведомство огласит окончательное решение.
Насынбаев также ответил на вопрос, как будут перерабатывать мясо сайгаков.
Переработка - это очень важно для такого объема изъятий, поэтому сегодня мы совместно с местными структурами отрабатываем вопросы, касающиеся инвестиционных проектов по созданию мясокомбинатов с последующей переработкой мяса сайгаков. Сегодня около шести компаний проявили интерес. Конкретный ответ мы дадим чуть позже", - рассказал глава ведомства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют разрешить массовый убой сайгаков. 13 предприятий готовы ежедневно принимать 3,7 тысячи голов сайги. Еще полторы тысячи голов Казахстан намерен подарить правительству Китая для разведения популяции, заявил президент Токаев.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.