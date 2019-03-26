Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - Рощу Баума в Алматы исключили из числа особо охраняемых природных территорий республиканского значения, передает Kazakhstan Today.





Согласно постановлению правительства РК от 24 декабря 2018 года №865 "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года №593 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения", в разделе "Город Алматы" исключена строка с порядковым номером 37, под которым числилась роща Баума.





Теперь роща Баума будет включена в перечень объектов государственного природно-заповедного фонда местного значения.





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