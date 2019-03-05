Сагинтаев рассмотрит вопросы прозрачности тарифной политики в Жамбылской области

Тараз. 14 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев по поручению главы государства прибыл в Жамбылскую область с рабочей поездкой. Здесь он проверит ход реализации поручений президента, данных в посланиях народу Казахстана, госпрограммах и на недавнем заседании Совета безопасности, передает Kazakhstan Today.





Одна из главных целей поездки - вопросы прозрачности тарифной политики и принимаемые меры по снижению тарифов в Жамбылской области, которые будут рассмотрены на совещании с руководителями областного антимонопольного ведомства, региональной электросетевой компании, монопольных компаний, коммунальных предприятий и прокуратуры.





В областном центре премьер-министр проведет встречи с работниками сфер образования, здравоохранения, представителями регионального бизнес-сообщества и обсудит улучшение качества медицинских услуг, прозрачность процесса формирования цен на услуги и лекарства в области, повышение доступности образования и качества подготовки квалифицированных кадров, обеспечение трудоустройства и так далее.





В ходе рабочей поездки Сагинтаев также посетит ряд объектов промышленной и социальной инфраструктуры, на примере которых ознакомится с реализацией в регионе жилищных программ "Нурлы жер" и 7-20-25, модернизацией системы водоснабжения, внедрением цифровизации, развитием отраслей промышленности и сельского хозяйства.





По прибытии в область глава правительства осмотрел работу молокоперерабатывающего предприятия ТОО "Кокжиек-2030", где ознакомился с развитием АПК и ходом исполнения поручений президента по наращиванию объема сельхозпереработки. На сегодня предприятие производит более 40 видов молочной продукции. С начала года произведено 200 тонн сливочного масла, 500 тонн сухого молока и других молочных продуктов.





По словам руководителя ТОО "Кок Жиек-2030" А. Бегимбетова, в текущем году в рамках модернизации предприятия было закуплено и запущено современное оборудование итальянской компании FRAU Impianti. Это позволило нарастить мощность завода до 25 тыс. тонн молока в год.





Заместитель акима Жамбылской области М. Шукеев, в свою очередь, доложил о текущих показателях и перспективах развития сельского хозяйства в регионе. Так, за январь-сентябрь валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 190,5 млрд тенге, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 4,2%. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за прошлый год увеличились на 63,9% и составили 19,3 млрд тенге, в том числе инвестиции в производство продуктов питания увеличились на 26,5% и составили 5 млрд тенге, пишет primeminister.kz





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