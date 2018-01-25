Сенаторы обратились к Генпрокурору по вопросу деятельности кредитных онлайн-компаний

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Депутаты сената обратились с запросом к Генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову по вопросу деятельности онлайн-компаний, предоставляющих займы, передает Kazakhstan Today.

"В Комитет по социально-культурному развитию и науке сената парламента Республики Казахстан обратились представители Ассоциации финансистов Казахстана с просьбой решить вопрос законодательного регулирования деятельности онлайн компаний, предоставляющих займы", - говорится в запросе.

Сообщается, что в последнее время казахстанское общество столкнулось с таким явлением как онлайн-займы, предоставляемые небольшими компаниями населению - от 700 до 1000% годовых. Данные займы не ограничены по процентной ставке, размерам штрафов и пени. Подписание договора займа происходит путем простого нажатия определенных ссылок на интернет-сайте онлайн-компании.

Займы предоставляются без анализа (проверки, подтверждения) платежеспособности заемщика, при этом онлайн-компаниями отмечается, что если у заемщика негативная кредитная история, то он может без препятствий получить заем у них.

Идентификация клиента осуществляется поверхностно, кредит может получить любой гражданин, в каком состоянии он бы ни находился (в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под принуждением).

"Нормы закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях", регулирующие общественные отношения, связанные с осуществлением деятельности по предоставлению микрокредитов, не распространяются на такие виды операций и не защищают заемщиков данных компаний. То есть онлайн-компании по предоставлению займов находятся вне законодательного и государственного регулирования и их деятельность не регулируется соответствующими уполномоченными государственными органами", - отмечается в запросе.

Более того, интернет-сайты онлайн-компаний собирают данные о кредитных картах (защитные коды кредитных карт), а также кредитные истории граждан страны без их письменного согласия и подписания со стороны граждан каких-либо разрешительных документов о сборе о них информации, что является нарушением пункта 1 статьи 25 закона Республики Казахстан "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан".

"На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом 2) статьи 4 закона Республики Казахстан "О прокуратуре", согласно которому одной из задач прокуратуры является выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий, просим вас провести соответствующую проверку деятельности вышеуказанных онлайн-компаний на предмет соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе законности предоставления займов и сбора информации о гражданах Республики Казахстан", - обратились сенаторы.

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