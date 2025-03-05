Смадияров назначен главой Комитета международной информации

Комиссией разработаны мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий на опасных производственных объектах

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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева рассмотрела предварительные итоги расследования аварии на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорации Казахмыс", - Правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева рассмотрела предварительные итоги расследования аварии на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорации Казахмыс", сообщили в пресс-службе правительства.





В рамках расследования были созданы 8 подкомиссий, а также привлечены эксперты и специалисты научно-исследовательских институтов и лабораторий.





Заслушаны доклады Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения о ходе расследования. Членами комиссий и подкомиссий проведен опрос свидетелей и очевидцев, изучена технология производства, проверены работоспособность технических устройств и оборудований, проведены соответствующие экспертизы.





Комиссией установлена основная причина возникновения аварии - это скопление и выделение метана из горной выработки с последующим взрывом от искры электрооборудования. Также выявлены существенные нарушения промышленной безопасности и охраны труда, определен круг ответственных лиц", - говорится в сообщении.





На совещании о принятых мерах социальной поддержки, помощи и выплат компенсаций семьям погибших доложились аким области Улытау Дастан Рыспеков и председатель правления ТОО "Корпорации Казахмыс" Нурахмет Нуриев.





В настоящее время работы на руднике "Жомарт" приостановлены. Комиссией разработаны мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий на опасных производственных объектах.





По итогам заседания Канатом Бозумбаевым дан ряд поручений ТОО "Корпорация Казахмыс" по устранению нарушений и недопущению аварий, в том числе по повышению безопасности на руднике, внедрению автоматизированных систем определения содержание газов, видеонаблюдение и др.





Расследование продолжается и находится на контроле", - отметили в правительстве.





Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошла авария , в результате которой погибли семь работников. После трагедии на руднике президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда. Он отметил, что некоторые объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности. В связи с этим президент поручил правительству принять ряд мер по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах.



