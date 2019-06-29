Состояние доставленных из Арыси в Нур-Султан двух детей остается тяжелым

Фото: inform.kz
Двое детей, 2005 и 2011 года рождения, пострадавших при взрыве в Арыси, доставлены бортом санавиации в Детскую больницу №2 Нур-Султана. В настоящее время дети находятся в отделении интенсивной терапии, обоим пациентам сделана компьютерная томография головного мозга, грудной клетки и одному ребенку сделана операция. Состояние прооперированного маленького пациента остается крайне тяжелым, у второго ребенка состояние стабильно тяжелое", - проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Пострадавших детей лично посетил глава Минздрава Елжан Биртанов. По его словам, все лучшие специалисты задействованы в обеспечении организации медпомощи детям. Также предоставлены все условия, в том числе необходимое лекобеспечение для их дальнейшего лечения.
Министр взял на свой личный контроль состояние пациентов и дал поручение руководству больницы докладывать о каких-либо изменениях в состоянии пострадавших детей", - резюмировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в результате взрыва и пожара на территории хранилищ боеприпасов в Арыси, произошедшего 24 июня, за медпомощью обратились 165 пострадавших, 89 из них были госпитализированы. В числе госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства