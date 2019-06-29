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Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Состояние доставленных из Арыси в Нур-Султан двух детей остается тяжелым, передает Kazakhstan Today.

Двое детей, 2005 и 2011 года рождения, пострадавших при взрыве в Арыси, доставлены бортом санавиации в Детскую больницу №2 Нур-Султана. В настоящее время дети находятся в отделении интенсивной терапии, обоим пациентам сделана компьютерная томография головного мозга, грудной клетки и одному ребенку сделана операция. Состояние прооперированного маленького пациента остается крайне тяжелым, у второго ребенка состояние стабильно тяжелое", - проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Пострадавших детей лично посетил глава Минздрава Елжан Биртанов. По его словам, все лучшие специалисты задействованы в обеспечении организации медпомощи детям. Также предоставлены все условия, в том числе необходимое лекобеспечение для их дальнейшего лечения.

Министр взял на свой личный контроль состояние пациентов и дал поручение руководству больницы докладывать о каких-либо изменениях в состоянии пострадавших детей", - резюмировали в ведомстве.

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