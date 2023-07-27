Срочно восстановить деятельность всех промышленных предприятий поручил Смаилов руководству Актау

В ходе рабочей поездки в Актау премьер-министр посетил Мангистауский атомный энергетический комбинат, где 3 июля аварийно отключился энергоблок № 1

Фото: primeminister.kz

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Актау. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), где 3 июля аварийно отключился энергоблок № 1.





МАЭК обеспечивает жителей Актау и других населенных пунктов Мангистауской области электрической и тепловой энергией. Кроме того, опреснительный комплекс предприятия производит питьевую, горячую и техническую воду. Основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90-х годах прошлого века, физический износ которого на сегодняшний день составляет более 80%", - сообщает пресс-служба главы кабмина.





Ранее президент дал поручение провести модернизацию энергопредприятия.





На замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и др. из резерва акимата выделено 2,6 млрд тенге.





В ходе посещения комбината премьер заслушал доклады акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и гендиректора ТОО "МАЭК" Жасулана Суюнчалиева о текущей ситуации на ТЭС, а также о проводимой работе по устранению последствий произошедшей аварии.





По их словам, ремонт ведется по графику, уже 7 июля планируется вывести энергоблок на полный режим работы.





Премьер-министр подчеркнул, что к аварийным ситуациям приводит высокая изношенность энергетического оборудования МАЭК. В частности, 3 июля из-за остановки энергоблока № 1 были обесточены объекты в Мангистауской и Атырауской областях.





Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий", - сказал Алихан Смаилов.





Дополнено 05.07.2023, 16.00





В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с проектом расширения опреснительного завода "Каспий" для дополнительного водоснабжения региона, сообщает пресс-служба правительства.





Работы по расширению завода были начаты в 2020 году и в настоящее время находятся в завершающей стадии.





Подчеркивается, что благодаря проекту производство питьевой воды на "Каспие" должно увеличиться до 40 тысяч кубов в сутки, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение региона.





Премьер-министр отметил, что проект имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.





Правительство выделит необходимые средства для его завершения в самое ближайшее время. Акимату области нужно принять все меры по оперативному запуску новых производственных мощностей на опреснительном заводе", - заявил Алихан Смаилов.





Напомним, вчера на заседании госкомиссии премьер поручил привлечь к расследованию аварий на МАЭК и АНПЗ Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов. Смаилов потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер.





В понедельник, 3 июля, из-за аварии на АНПЗ, во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение.





Также произошла авария на МАЭК, обеспечивающем электроэнергией Актау и частично Атырау и ЗКО. В пресс-службе АО "Атырау Жарык" сообщили, что в микрорайонах Балауса, Ракуш, Лесхоз, Авангард, Нурсая, Жеруйык и других из-за аварии временно не будет электричества.





В Минэнерго прокомментировали ситуацию с электроснабжением потребителей на западе Казахстана. Там заявили, что частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Промышленным предприятиям и части населенных пунктов введены ограничения электроэнергии.





Президент поручил создать комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности.





В ходе рассмотрения вопроса устранения последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей накануне в западных регионах Казахстана, Алихан Смаилов заверил , что дефицита топлива в стране не будет.





Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев вчера в ходе посещения Атырауского НПЗ заявил, что до конца недели завод планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов.





Ущерб от аварии на МАЭК оценили в "КазМунайГазе".





Только за последние 2,5 года по всему периметру нефтегазодобывающих активов КМГ общий недобор нефти в результате отключений электроэнергии составил 279 тысяч тонн, а консолидированная упущенная финансовая выгода с учетом затрат на восстановительные работы превышает 60 млрд тенге", - заявили в компании.