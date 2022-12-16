Темиртау и Шахтинск находятся в зоне риска по состоянию энергоисточников

Фото: Depositphotos
Караганда. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние оборудования энергоисточников Карагандинской области характеризуется высоким износом. В зоне риска города Темиртау и Шахтинск. Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев.
Сфера ЖКХ сегодня - это слабое звено всей инфраструктуры. Состояние основного оборудования семи энергоисточников области характеризуется высоким износом котлов - на 75%, турбин - на 70%. В зоне риска города Темиртау, Шахтинск. Аналогичная ситуация складывается по состоянию тепловых сетей. Инвестиционные программы коммунальных организаций не решают проблемы", - сказал глава региона Ермаганбет Булекпаев.
Он поручил разработать дорожную карту по обновлению и снижению износа сетей ЖКХ и объектов жизнеобеспечения. Необходимо иметь картину по каждому населенному пункту, отметил аким.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в период с 2023 по 2037 годы планируют поэтапно провести модернизацию тепловых сетей. В рамках первого этапа (с 2023 по 2030 годы) планируется заменить тепловые сети протяженностью 1,6 тысячи км, это сети с износом более 75%. Объем требуемых инвестиций составит 538 млрд тенге. На втором этапе (с 2030 по 2037 годы) планируется заменить тепловые сети с износом от 50 до 74%, протяженность таких сетей составляет 3,7 тысячи км. Объем требуемых инвестиций составят порядка 1,2 трлн тенге.
Напомним, проверка состояния энергообъектов началась после крупной аварии на теплосетях в Экибастузе в конце ноября. Потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.
Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.