Терроризм, информбезопасность, наркотики и оружие - Токаев обозначил основные вызовы и угрозы странам ОДКБ

Руководство МСХ выехало в регионы для координации мер на местах

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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании центрального оперштаба в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрена ситуация с распространением саранчи в регионах за прошедшие выходные.





В борьбе с саранчой в активной фазе важен каждый день, именно поэтому центральный оперштаб перешел на заседания два раза в неделю. Все регионы на ручном режиме работы: непрерывно мониторят обстановку и сразу же передислоцируют технику и дополнительный объем пестицидов в места, где необходимо усилить обработку", - отметили в правительстве .





В Туркестанской области ситуация осложняется жарой и распространением саранчи на площади 60 тыс. гектаров дополнительно. По состоянию на 10 июня из них уже обработано 45,3 тыс. га: 36,8 тыс. га в Арыси, 6,7 тыс. га - в Шардаринском районе, 1,6 тыс. га - в Келесском районе.





Для оперативного управления организационными мероприятиями в область Жетысу выезжает вице-премьер Серик Жумангарин, в Туркестанскую область - министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, в Костанайскую и Актюбинскую области - вице-министры сельского хозяйства.





Кроме того, от МСХ в Туркестанскую область уже прикомандированы 46 сотрудников, которые исследуют территорию в поисках мест для обработки. При их обнаружении проводится повторная обработка двойной дозой химикатов.