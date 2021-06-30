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Токаев подписал несколько законов о фельдъегерской связи

29.06.2021 5698
Токаев подписал несколько законов о фельдъегерской связи
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О государственной фельдъегерской связи", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщается на официальной странице Акорды. Кроме того, президентом подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел". 
 
Фельдъегерская связь - правительственная курьерская связь, обеспечивающая прием, вооруженную охрану, сохранность, перевозку и доставку корреспонденции государственных органов. 
 

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