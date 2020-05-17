Токаев подписал закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам ЧП

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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