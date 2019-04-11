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Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке решить вопрос водоснабжения поселка Косшы, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Поручил правительству и акиму Акмолинской области в срочном порядке решить вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей поселка Косшы. Это - системная инфраструктурная проблема, непосредственно влияющая на качество жизни населения", - написал глава государства в Twitter.

Ранее телеканал КТК сообщил, что жители посёлка Косшы, расположенного в 20 километрах от столицы, из-за разлившейся реки Нура и затопления скважин остались без центрального водоснабжения.

По словам местных жителей, проблему с водой в поселке периодически испытывают с 2014 года. Водой поселок обеспечивают 12 скважин, из них половина затоплена. До разлива Нуры шесть строящихся станций частично обеспечивали водой людей. Сейчас доставляют воду шесть старых станций, но их мощности не хватает.

От центрального водоснабжения сегодня отключена половина жильцов, то есть около 25 тыс. человек. Местные власти обещают провести летом гидроизоляцию скважин, чтобы больше не топило. А в полную мощь они и ещё 8 объектов начнут работать во втором полугодии.

По прогнозам чиновников, добраться до скважин можно будет к концу недели, когда уровень воды снизится. Пока же жителям пригорода Нур-Султана воду в свои квартиры придётся носить вручную вёдрами.

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