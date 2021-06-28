Токаев принял председателя совета директоров Lancaster Group Kazakhstan

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - В ходе встречи с председателем совета директоров Lancaster Group Kazakhstan Бериком Каниевым глава государства ознакомился с реализуемыми компанией проектами в сферах спорта, образования и экологии, а также вкладом холдинга в борьбу с пандемией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, Берик Каниев рассказал президенту о достижениях футбольной лиги Jas Qyran, созданной с целью всесторонней поддержки детско-юношеского футбола, улучшения инфраструктуры тренировочных центров и повышения квалификации тренерского состава, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали о проекте Quantum STEM Schools - инновационной сети частных школ в Казахстане, которая предполагает обучение на основе передового опыта Сингапура и США.

Главе государства также был представлен Общественный фонд AirVision.kz, созданный с целью улучшения экологии Алматы.

В завершение встречи президент отметил, что футбольная академия Jas Qyran - хороший пример содействия массовому детскому спорту, в частности, футболу.

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в реализации этого важного начинания, а также высоко оценил участие Lancaster Group Kazakhstan в осуществлении других социально значимых проектов.

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