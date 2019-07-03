Токаев провел переговоры с исполнительным директором Bloomberg Media Group и президентом группы Исламского банка развития

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев встретился с главным исполнительным директором Bloomberg Media Group Джастином Смитом и президентом группы Исламского банка развития Бандаром Хаджаром, передает Kazakhstan Today.

Глава государства поприветствовал руководителя медиакомпании и отметил, что недавно он дал интервью журналистам агентства Bloomberg . Президент Казахстана отметил, что Bloomberg предоставляет деловую и финансовую информацию по всему миру, и подчеркнул особую роль компании в продвижении инвестиционных возможностей Казахстана.

На встрече обсуждались вопросы открытия студии прямого вещания Bloomberg на площадке МФЦА, создания медиахаба для привлечения авторитетных международных СМИ, сопровождения выхода на биржу МФЦА акций крупных национальных компаний. Собеседники также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего улучшения инвестиционного климата Казахстана.

Во время встречи с Бандаром Хаджаром Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что участие группы Исламского банка развития в заседании Совета по управлению МФЦА и назначение Бандара Хаджара на должность члена Совета внесет весомый вклад в развитие исламских финансовых услуг в Казахстане.

Первый Президент и правительство Казахстана уделяют большое внимание развитию исламского финансирования. У нас созданы условия для деятельности исламских банков и финансовых учреждений. Уверен, что это направление станет успешным", - сказал глава государства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам участия ИБР в работе МФЦА , в том числе путем привлечения других исламских финансовых институтов, локализации структур ИБР на базе МФЦА, выпуска исламских облигаций на бирже Центра.

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