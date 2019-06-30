Токаев дал поручения по дальнейшему развитию МФЦА

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент Казахстана был проинформирован о проводимой работе по развитию МФЦА и подготовке к заседанию Совета по управлению МФЦА.
Келимбетов также рассказал о предстоящей профессиональной конференции Astana Finance Days, которая состоится 2-3 июля 2019 года в Нур-Султане.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что МФЦА должен стать центром притяжения для крупнейших международных банков и инвестиционных компаний. Глава государства поручил принять дальнейшие меры по превращению МФЦА в генератора привлечения инвестиций в экономику и финансовый сектор не только нашей страны, но и всего региона", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане созданы все условия для взаимовыгодной работы иностранных инвесторов.
На прошедшем в мае заседании Совета национальных инвесторов президент Казахстана озвучил девять задач, направленных на решение проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, субъекты малого и среднего бизнеса в РК.
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