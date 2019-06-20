Токаев встретился с Нигматулиным

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Нурлана Нигматулина, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущей деятельности мажилиса, результатах и планах законотворческих работ, а также о ходе подготовки к проведению IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится 23-24 сентября 2019 года в городе Нур-Султане", - сообщила пресс-служба президента.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость качественного законодательного сопровождения проводимых в стране реформ и своевременного принятия законопроектов.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.

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