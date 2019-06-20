Система Orphus

Токаев встретился с Нигматулиным

19.06.2019, 20:53 4969
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Нурлана Нигматулина, передает Kazakhstan Today.
 

В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущей деятельности мажилиса, результатах и планах законотворческих работ, а также о ходе подготовки к проведению IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится 23-24 сентября 2019 года в городе Нур-Султане", - сообщила пресс-служба президента.

 
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость качественного законодательного сопровождения проводимых в стране реформ и своевременного принятия законопроектов.
 
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений. 
 
Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев встретился с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеитом Туймебаевым и акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым, которому дал поручение изучить ситуацию вокруг строительства ЛРТ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая