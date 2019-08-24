Токаев: выделенные на поддержку производителей 600 млрд тенге не достигли адресатов из-за бюрократии

Караганда. 23 августа. Kazakhstan Today - Выделенные на поддержку отечественных производителей 600 млрд тенге целевой ликвидности не достигли адресатов из-за бюрократических проблем, передает Kazakhstan Today.

Как мне доложили, по состоянию на 16 августа одобрено всего 148 проектов на сумму 62,3 млрд тенге", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по индустриально-инновационному развитию страны в Караганде, проинформировала пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что Казахстану нужна сильная, технологически прогрессивная промышленность, способная успешно конкурировать на глобальном и особенно на региональном рынках.

За годы индустриализации открыто 1250 новых промышленных предприятий с объемом инвестиций более 8 трлн тенге. Создано 120 тыс. новых рабочих мест. Налажен выпуск более 500 новых видов продукции, ранее не производимой в Казахстане", - добавил президент.

Вместе с тем, по его оценке, кардинальных сдвигов в структуре экономики не наблюдается. Так, на протяжении более чем 10 лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП колеблется в районе 11%. Рост производительности труда с 2015 по 2018 год достиг лишь 4% при плане 12%.

В связи с этим президент обозначил ряд задач, которые необходимо решить правительству и акиматам.

Первое направление - активное развитие экспорта готовой продукции. Как было отмечено в выступлении, за последние 3 года наблюдается снижение доли обрабатывающего сектора в общей структуре экспорта на 8%, с 34% в 2016 году до 26% в 2018 году. Казахстан экспортирует около 180 наименований товаров обрабатывающей промышленности, в то время как Россия - 358, Беларусь - 690, Китай - 1400, в среднем по странам ОЭСР - 1950.

Глава государства предложил ряд действенных мер, которые будут стимулировать выход отечественных производителей на внешние рынки. По его словам, нужно провести анализ перспективных экспортных рынков, изучить таможенные налоговые, тарифные и другие требования для входа на эти рынки, определить эффективные транспортно-логистические решения.

Еще одна важная сфера, которая требует внимания, - это качественный маркетинг. Как подчеркнул Токаев, до сих пор не исполнено поручение о создании общестранового бренда, а на его базе инвестиционного, туристического и отраслевых брендов. Такая же ситуация, по словам президента, наблюдается и с созданием зонтичных брендов для отечественной продукции.

Глава государства дал правительству два месяца на завершение работы по формированию брендов.

Второе направление - развитие "экономики простых вещей". "У нас много производств товаров, которыми мы можем гордиться", - считает Токаев.

Он подверг критике ситуацию с регулируемыми государством закупками.

Ежегодно их объем превышает 10 трлн тенге. При этом доля казахстанского содержания - 34%. Это не дело. Мы можем сделать намного больше", - подчеркнул глава государства.

В выступлении был дан подробный анализ ситуации в инвестиционной сфере. В частности, президент констатировал, что свободные экономические и индустриальные зоны так и не стали в полной мере "точками притяжения инвестиций".

Он также остановился на перспективах роста производств высоких переделов, развитии элементов индустрии 4.0 и инноваций, повышении эффективности инструментов поддержки индустриализации.

Построение новой экономики должно базироваться на инновационном и научно-техническом развитии базовых отраслей, а также развитии отраслей "экономики будущего", - убежден глава государства.

Как отметили в пресс-службе, замечания президента РК и предложения участников совещания будут учтены при доработке проекта третьей пятилетки индустриализации.

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