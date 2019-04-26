Токаев выразил мнение об институте президентства в Казахстане

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Учреждение поста президента в Казахстане положительно повлияло на становление политсистемы республики, считает глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
24 апреля 1990 года в Казаxстане был учрежден институт президентства, на заседании Верxовного Совета Казаxской ССР Нурсултан Назарбаев избран президентом Республики. Учреждение поста президента оказало положительное влияние на становление политической системы независимого Казаxстана, обеспечило преемственность государственной власти после распада СССР", - написал президент РК в Twitter.
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