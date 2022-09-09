Токаеву доложили о ходе ликвидации пожаров в РК

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел заседание совета директоров АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", на котором рассмотрены итоги аудиторской проверки компании, проведенной службой внутреннего аудита МИИР РК в августе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аудитом были установлены многочисленные нарушения и недостатки в деятельности руководства аэропорта - преобладание закупок, осуществленных вне портала государственных закупок, отсутствие прозрачности и открытости при заключении договоров, нарушения в системе оплаты труда, неправомерное списание ГСМ, создание излишне многоуровневой организационной структуры, неправомерное распределение функциональных обязанностей между руководством общества и т.д., сообщает пресс-служба МИИР РК.

Совет директоров указал на факты передачи в аутсорсинг аэропортовых услуг (реализация авиатоплива, аренда объектов) без соблюдения необходимых процедур, что привело к риску снижения эффективности их оказания.

По итогам заседания совет директоров поручил правлению аэропорта провести анализ и разработать детальный план по полному устранению выявленных нарушений, а также пересмотреть организационную структуру, обеспечить строгое соблюдение норм законодательства о государственных закупках, усилить контроль за учетом расходования ГСМ, провести ревизию договоров по услугам, переданным в аутсорсинг, и, в целом, проанализировать необходимость их оказания. Также поручено рассмотреть вопрос привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.