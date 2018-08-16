Тумабаев ушел с поста акима Усть-Каменогорска

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Тумабаев ушел с поста акима Усть-Каменогорска16.08.2018
Государство  13:44

Усть-Каменогорск. 16 августа. Kazakhstan Today - Куат Тумабаев написал заявление об освобождении от занимаемой должности акима Усть-Каменогорска, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ранее аким ВКО Даниал Ахметов во время расширенного заседания в областном акимате заявил, что Куат Тумабаев не имеет морального права работать градоначальником. "Я считаю, что Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность. Я предложил написать ему заявление об уходе по собственному желанию", - сказал глава региона, пишет портал YK-news.kz.

Вчера Куат Тумабаев в соцсетях разместил пост, под фотографией памятника Кабанбай батыру он написал: "I will see you again" - "Я увижу тебя снова".

Напомним, 15 апреля в Риддере произошло смертельное ДТП. В 21.00 на улице Айдарханова BMW Х5 сбил пешехода - Евгения Смольникова, который шел по обочине с девушкой. От удара парень отлетел в овраг и скончался на месте. Виновник трагедии - на тот момент заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев, а также аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев, который тоже находился в машине, выскочили из иномарки и спустились в овраг. Потом, как следует из судебных документов, Тумабаев поднялся наверх, на дорогу, и уехал на BMW Х5.

"Как позже чиновник пояснил в суде, он поехал за помощью, но его остановили сотрудники полиции, в автомобиле которых он и вернулся на место происшествия. Потом у него разболелась голова, чиновник остановил такси и уехал домой", - сообщает портал.
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