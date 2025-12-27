26.12.2025, 20:26 34541
Коллекционные монеты с Отраром выпустили в Казахстане
Фото: НБРК
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты OTYRAR из серии "Изучая монеты - открывай Казахстан" и GRIFFIN из серии "Легенды и мифы кочевников", сообщили в пресс-службе банка.
Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 8 января 2026 года", - уточнили в Нацбанке.
Как пояснили в пресс-службе, на монете OTYRAR изображен стилизованный щит, в центре которого размещено изображение монеты из древнего города Отрара. Поверх монеты размещены крепостные ворота, стены и башни города.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии золочения. Масса монеты - 24 грамма, диаметр - 37 мм, качество изготовления - proof, номинал - 1000 тенге, тираж изготовления - 2 тысячи штук.
На монете GRIFFIN изображен грифон, парящий над стилизованными под национальный орнамент горами. На заднем плане в трафаретной технике выполнены вершины гор.
Монета изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии золочения. Масса монеты - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - proof, номинал - 1000 тенге, тираж изготовления - 2 тысячи штук.
Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
26.12.2025, 19:00
Казахстан и провинция Чжэцзян договорились об углублении промышленного сотрудничества
Фото: primeminister.kz
Ханчжоу. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Китай в городе Ханчжоу первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел рабочие встречи с секретарем партийного комитета провинции Чжэцзян господином Ван Хао, а также с руководителями ведущих китайских промышленных компаний, сообщили в пресс-службе правительства.
Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего стратегического партнерства. Рассмотрены перспективы дальнейшего углубления инвестиционного, промышленного взаимодействия. также достигнуты договоренности по укреплению сотрудничества между Казахстаном и провинцией Чжэцзян в сферах машиностроения, автомобилестроения, новых и высоких технологий, включая активизацию практического взаимодействия на межрегиональном уровне", - говорится в сообщении.
Кроме того, была отмечена устойчивая динамика казахстанско-китайского промышленного сотрудничества и значительный практический опыт китайских компаний в реализации крупных индустриальных проектов. Подчеркнуто, что взаимодействие развивается в рамках стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем и ориентировано на долгосрочное технологическое развитие прорывных отраслей экономики.
По итогам встреч представители китайских компаний подтвердили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей, расширению производственного и технологического сотрудничества, а также углублению локализации и внедрению современных инженерных решений на территории Казахстана.
Роман Скляр подчеркнул готовность правительства Казахстана поддерживать и развивать совместные инициативы без промедления, а также координировать их реализацию и создавать условия для успешного выполнения проектов на всех этапах. Достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и практической проработке приоритетных проектов в сфере металлургии, горно-обогатительной промышленности и автомобильного производства в рамках казахстанско-китайского стратегического партнерства.
26.12.2025, 18:18
В Казахстане запустили новое газовое месторождение Барханная
Фото: QazaqGaz
Тараз. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов дал официальный старт работе газового месторождения Барханная, входящего в Амангельдинскую группу, сообщили в пресс-службе компании.
Запуск месторождения Барханная - это результат системной работы по наращиванию собственной ресурсной базы газа и важный вклад в укрепление энергетической безопасности страны", - отметил Алибек Жамауов.
В пресс-службе сообщили, что в рамках подготовки к запуску завершился комплекс работ по обустройству месторождения, включая строительство пункта сбора газа и газопровода Барханная - Амангельды. Были также выполнены работы по расконсервации ранее пробуренной скважины Б-5 и бурению эксплуатационной скважины Б-6, по которой в настоящее время завершается этап освоения.
Отмечается, что проект предусматривает создание новых рабочих мест и дополнительные поступления в государственный бюджет. Совокупные налоговые выплаты и контрактные обязательства от разработки месторождения оцениваются в 18,6 млрд тенге.
Ожидается, что добыча газа на месторождении составит около 30 млн кубометров в 2026 году, а пиковый уровень составит порядка 65 млн кубометров и будет достигнут к 2028 году.
26.12.2025, 16:12
Государство усиливает контроль над урановыми ресурсами: президент подписал закон
Фото: Казатомпром
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана", сообщили в Акорде.
Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области недропользования, повышение инвестиционной привлекательности, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.
В частности, в целях обеспечения государственной безопасности и эффективного управления урановыми ресурсами предусматривается приоритетное право национальной компании в области урана на получение лицензий на разведку.
Для этого уточняется программа управления государственным фондом недр, где будут определены территории, предназначенные для разведки и добычи урана национальной компанией в области урана.
Кроме того, предлагается установить требование, согласно которому при передаче права недропользования через прямые переговоры доля участия национальной компании в проекте должна составлять не менее 75 процентов (согласно действующей норме данная норма составляет 50 процентов).
Законом также предусматриваются основания для досрочного прекращения контракта по добыче урана в случаях:
1) полной отработки запасов урана, предусмотренных в рабочей программе контракта по состоянию на 1 января 2024 года;
2) отказа недропользователя передать долю национальной компании в области урана, если это препятствует увеличению ее участия до 90%, а также отсутствия локализации или передачи технологий по конверсии и обогащению урана при продлении срока добычи или увеличении запасов.
Закон предусматривает введение нового вида контракта на разведку и добычу углеводородов в пределах малоизученных территорий, что позволит инвесторам самостоятельно проводить геологические изучения.
В целях сокращения бюрократических процедур и создания благоприятных условий для бизнеса предусматривается ускоренный порядок проведения аукциона по малоизученным территориям.
Также в случае выполнения недропользователем минимальных обязательств по сейсмическим исследованиям на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, досрочно и намерения осуществить дополнительное бурение в течение трехлетнего периода законом предлагается снять запрет на бурение и дать возможность недропользователю проводить дальнейшие разведочные работы.
Кроме того, законом предусматривается, что в рамках контракта на недропользование по малоизученным территориям доля участия национальной компании в области углеводородов должна составлять пятьдесят и более процентов.
Также инвесторам, проводящим геологическое изучение за собственные средства, предоставляется возможность продлить контракт и перейти к разведке без проведения нового конкурса. Данная норма должна повысит интерес инвесторов и снизит их риски.
Законом вводится ограничение срока резервирования участков национальными компаниями в области углеводородов для последующих прямых переговоров. Такой подход обеспечит честную конкуренцию и предоставит равные условия между частными недропользователями и национальными компаниями в области углеводородов.
Отдельно предусмотрены меры по стимулированию применения новых технологий для увеличения извлечения нефти. Недропользователи, использующие такие методы, будут освобождены от некоторых обязательств по внутреннему рынку и смогут пользоваться и другими преференциями.
Законом также предусматривается гибкое управление участками недр. К примеру, недропользователям будет позволено расширять участок, если соседний недропользователь прекратил свою деятельность, а также углублять разведку до 5000 метров без изменения границ участка - для доразведки нижних горизонтов.
Кроме того, предлагается продлить срок деятельности государственной комиссии по запасам углеводородов до 2030 года. Это позволит сохранить государственную экспертизу запасов и обеспечить рациональное использование недр страны.
26.12.2025, 15:03
Президент подписал поправки по вопросам охраны историко-культурного наследия
Цель закона - совершенствование законодательства в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, в том числе в области археологии
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг", сообщает Акорда.
Цель закона - совершенствование законодательства в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, в том числе в области археологии.
Закон предусматривает создание единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам. На платформе будут собраны сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленные в ходе археологических исследований.
Национальная археологическая служба будет координировать археологические работы, оказывать научно-консультативную и информационно-аналитическую поддержку лицам, занимающимся археологической деятельностью.
Закон также изменяет систему лицензирования деятельности в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия.
Для сохранения археологических находок и материалов, собранных по всей территории Казахстана, создается Национальный депозитарий массовых археологических находок и материалов. С учетом особенностей и методик археологические работы теперь подразделяются на плановые и внеплановые.
Закон устанавливает единый порядок деятельности действующих организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, а также порядок применения технических средств при проведении археологических работ.
Кроме того, в целях защиты прав детей предусмотрены нормы, регулирующие деятельность организаций дополнительного образования, оказывающих образовательные и оздоровительные услуги несовершеннолетним.
26.12.2025, 14:51
В Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства
Фото: Air Astana
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы и аэропорт "Коркыт Ата" оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Завершено расследование в отношении АО "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы" по признакам злоупотребления доминирующим положением (...) Субъект рынка привлечен к административной ответственности. Общая сумма штрафа и конфискации монопольного дохода составила 16,6 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Также в адрес общества внесено предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.
Аналогичные меры приняты (...) по факту нарушений, выявленных в деятельности АО "Аэропорт "Коркыт Ата". В ходе расследования установлено необоснованное завышение стоимости авиатоплива (...) Общество наложен штраф в размере 7,3 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 2,5 млн тенге. Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений, в рамках исполнения которого цена реализации авиатоплива снижена", - добавили в АЗРК.
Ранее аэропорт Алматы отказался от намерения повысить цены на парковку после предупреждения антимонопольного органа.
26.12.2025, 09:40
КНБ Казахстана получил новые функции и полномочия
Фото: СЦК
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления", сообщила пресс-служба Акорды.
Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры", - говорится в документе.
Также Комитет национальной безопасности Республики Казахстан определен правопреемником прав и обязательств Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Правительству Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан поручено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) разработку необходимых законодательных поправок;
2) принятие иных мер по реализации настоящего указа.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
25.12.2025, 20:15
Сейсмоопасные участки в Казахстане будут отведены под парки и скверы
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов рассказал об измененных правилах строительства в сейсмоопасных регионах в рамках нового Строительного кодекса, передает корреспондент агентства.
По словам спикера, будут создаваться карты микрозонирования.
Как раз готовится подведомственной организацией Министерства по чрезвычайным ситуации. Сейчас такие карты есть по Алматы. И теперь, когда реализация генеральных планов будет, учитываться будет эта карта микрозонирования. Что это предполагает? Где-то разломы, сейсмоопасные участки - мы понимаем, что этот участок не подлежит даже для строительства пятиэтажного дома. Соответственно, здесь уже с научным подходом будет приниматься решение строительства рекреационных зон: парков, скверов и так далее", - сообщает zakon.kz.
Ранее при обсуждении проекта нового Строительного кодекса мажилисмен Бактыжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
25.12.2025, 19:33
В Минтранспорта Казахстана сообщили о ходе расследования авиакатастрофы близ Актау
Фото: МЧС РК
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало промежуточное сообщение о ходе расследования авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines, передает корреспондент агентства.
В соответствии с положениями приложения 13 ИКАО единственной целью расследования авиационного происшествия является предотвращение подобных случаев в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что наряду с расследованием авиационного происшествия, проводимым комиссией, ведется уголовное расследование правоохранительными органами Республики Казахстан.
При этом, согласно стандарту 5.4.1 приложения 13 ИКАО, расследование авиационного происшествия проводится отдельно от любого судебного или административного разбирательства, направленного на установление чьей-либо вины или ответственности.
На основании положений пункта 97 правил всю информацию относительно обстоятельств авиационного происшествия участники расследования могут использовать с целью проведения корректирующих мер или действий, направленных на повышение безопасности полетов. Информация о ходе расследования не разглашается посторонним лицам до окончания расследования", - сообщили в министерстве.
Также в Минтранспорта рассказали, что окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ. Выводы о причинах происшествия или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в окончательном отчете.
Сегодня ровно год со дня крушения воздушного судна AZAL близ Актау.
Напомним, утром 25 декабря 2024 года рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили 29 человек, двое из которых - члены экипажа.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
