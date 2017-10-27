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В 2017 году в Кызылординской области запланировано ввести в сельхозоборот 80 тыс. гектаров земель26.10.2017
  • Фото: novved.ru
Государство  20:24

Кызылорда. 26 октября. Kazakhstan Today - В текущем году в Кызылординской области запланировано ввести в сельхозоборот 80 тыс. гектаров земель, передает Kazakhstan Today.

"На 2017 год запланировано вовлечение в сельскохозяйственный оборот 80,0 тыс. гектаров земельных участков, на сегодняшний день вовлечены 218 участков общей площадью 45,5 тыс. гектаров", - рассказали в пресс-службе акима региона со ссылкой на данные областного Управления земельных отношений.

В 2012-2016 годах путем проведения земельных аукционов и конкурсов и предоставления для реализации госпрограмм из состава земель запаса вовлечены в сельскохозяйственный оборот 1 494 земельных участка общей площадью 373,2 тыс. гектара.

Кроме этого, по данным ведомства, в третьем квартале 2017 года для оформления прав на земельные участки (в основном для целей недропользования) поступило 88 заявлений, по которым были приняты соответствующие меры согласно земельному законодательству Казахстана.

С начала года на основании утвержденных землеустроительных проектов принято 24 постановления акимата области, то есть заинтересованным лицам предоставлены земельные участки общей площадью 362 335,41 гектара. Наряду с этим, в рамках компетенции управления заключено 59 договоров аренды на земельные участки.
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В разделе   государство
26.10.2017   20:24
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В 2017 году в Кызылординской области запланировано ввести в сельхозоборот 80 тыс. гектаров земель
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