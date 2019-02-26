Кокшетау. 10 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области стартует проект "Регионы, свободные от коррупции", передает Kazakhstan Today.





Это проект будет реализован департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (ДАГСПК) по Акмолинской области совместно с государственными органами. Проект позволит создать безбарьерную среду и снизить бытовую коррупцию, сообщила пресс-служба ведомства.





В частности, на активе с руководителями государственных органов руководитель ДАГСПК по Акмолинской области Берген Беспалинов отметил, что это уникальный проект, позволяющий повысить доверие граждан к государственным органам, а также укрепить авторитет государственного аппарата посредством создания наилучших условий для услугополучателей.





Для комплексной реализации проекта в него будут вовлечены предприниматели, представители гражданского сектора и СМИ.





Гражданам необходимо проявить активность, внести свои предложения по улучшению деятельности госорганов и снижению уровня коррупции, государственным органам, реализующим проект, необходимо усилить работу по противодействию коррупции, укреплению государственной и трудовой дисциплины", - отметили в департаменте.





В ведомстве напомнили, что в послании народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" глава государства особо отметил результаты проекта, реализованного акиматом Астаны совместно с Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции "Астана - адалдык аланы".





Основной целью данного проекта является искоренение бытовой коррупции. Проект направлен на реализацию таких задач, как создание безбарьерных и комфортных условий, повышение оплаты труда, усиление персональной ответственности руководителей, формирование всеобщего неприятия коррупции, открытость и подотчетность, общественный контроль, прозрачность государственных закупок, совершенствование деятельности судебных и правоохранительных органов.





В результате реализации проекта автоматизированы государственные услуги, приведены в соответствие и интегрированы базы данных, ряд государственных услуг переводится в электронный формат, оптимизированы внутренние процессы, обеспечена навигация и информированность населения.





В свете реализации задач Послания главы государства деятельность каждого госоргана должна быть ориентирована на повышение благосостояния наших граждан", - заключили в пресс-службе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства