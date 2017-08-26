В Алматы намерены начать строительство общежитий для молодежи с привлечением средств инвесторов

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Масштабную кампанию по возведению в городе общежитий для молодежи и студентов намерены в ближайшее время начать местные власти при поддержке социально-предпринимательской корпорации "Алматы", передает Kazakhstan Today.

"В городе насчитывается более 70 тысяч студентов, 30 тысяч молодых семей. Для решения социальных проблем, в том числе жилищных, мы начинаем новую масштабную кампанию по обеспечению молодежи доступным по цене арендным жильем. К примеру, комната в общежитии вместительностью до 4 человек обойдется от 25 тысяч до 50 тысяч тенге в месяц", - сказал заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов во время презентации проекта строительства социального жилья.

По словам разработчиков проекта, строить социальное временное жилье будут в рамках программы "Жас отау" и Дорожной карты поддержки молодежи на 2017-2020 годы. Предназначено оно исключительно для студентов и молодых людей не старше 35 лет.

Как отмечают инициаторы кампании, по условиям программы партнерами смогут выступить ВУЗы, строительные и коммунальные организации, имеющие в собственности свободные земельные участки и часть денежных средств, которые в совокупности составят 51% доли. Остальное финансирование строительства возьмет на себя в качестве поддержки СПК "Алматы", сообщили в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.

Выделенные СПК деньги будут работать в проектах на револьверной основе. Уже по истечении 3-5 лет возвращенные средства СПК направит на строительство других общежитий.

По информации АО "НК СПК "Алматы", компания до начала октября нынешнего года намерена найти инвесторов, желающих стать партнерами общегородского проекта.

Напомним, в Алматы успешно реализуются проекты на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий.

Суть ГЧП заключается в перераспределении ответственности и рисков за развитие секторов, которые обычно относятся к сфере ответственности государства.

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