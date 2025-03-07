В Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане выполняют все основные положения республиканской концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, а также адаптируют ее к местным реалиям. Об этом сообщили в акимате региона.





На территории области проживает более 380 тысяч женщин - это чуть больше половины от общего количества населения. В регионе действует областная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, а также районные и городские комиссии. В них входят государственные служащие, общественные деятели, предприниматели, ученые, журналисты, а также представители судов и правоохранительных органов. Такая широкая представленность экспертов позволяет находить грамотные и сбалансированные решения, касающиеся помощи молодым семьям по профилактике разводов, планированию семьи, работы с неблагополучными семьями", - проинформировали в акимате.





Отмечается, что все члены комиссии являются лидерами общественного мнения и имеют авторитет в определенных целевых аудиториях.





Пул экспертов и спикеров, привлекаемых к реализации семейной и гендерной политики, включает в себя руководителей государственных организаций, общественных объединений, предпринимателей, представителей центров по оказанию помощи и поддержки жертв бытового насилия, психологов, преподавателей, а также успешных родителей, супругов. Важно не просто фиксировать проблемы, а давать конкретные инструменты их решения. Мы нацелены на реальные результаты, будь то защита женщин от насилия, помощь многодетным семьям или развитие женского предпринимательства", - говорит заместитель акима области Ербол Нургалиев.





Одним из ключевых направлений остается профилактика бытового насилия. В области работают три кризисных центра с приютом и один центр поддержки семьи "Жанұя". Например, центр "Ульба" оказывает поддержку женщинам, пострадавшим от насилия, а также семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Здесь можно получить временное жилье, психологическую помощь и юридические консультации. В 2024 году услугами таких центров воспользовались 57 человек.





Не остаются без внимания и вопросы защиты детей: борьба с буллингом, ранней беременностью, суицидами среди подростков. В школах ВКО проходят единые уроки на эту тему, тренинги для родителей и психологические консультации. Программа "Детство без жестокости и насилия" уже охватила десятки тысяч школьников.





Социальные инициативы охватывают многодетные семьи, одиноких родителей, а также тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Работают Советы матерей и отцов, аксакалов, создаются специальные группы для работы с молодежью. Они помогают решать вопросы укрепления институтов семьи и материнства, пропаганды семейных ценностей, профилактики ранней беременности, духовно-культурного воспитания молодежи и другие.





Продолжается работа по поддержке многодетных и малообеспеченных семей, а также лиц с инвалидностью. Управление координации занятости и социальных программ создало Центр, где таким гражданам помогают повысить квалификацию, развить предпринимательские инициативы и найти работу. В 2024 году 709 жителей области получили индивидуальные консультации психолога, направленные на улучшение атмосферы в семье, стабилизацию эмоционального состояния детей и родителей. Была оказана правовая помощь, социальная поддержка по вопросам трудоустройства, проведены тренинги и семинары, посвященные семейным ценностям, психологии и бизнесу. Специалисты Центра помогали оформить гранты и составить бизнес-планы.





В регионе также активно ведется поддержка женского предпринимательства. В 2024 году 139 женщин получили государственные гранты на открытие бизнеса. Кроме того, около 10 тысяч женщин трудоустроены на постоянные рабочие места, а более 5 тысяч прошли профессиональное обучение и курсы повышения квалификации, - отметил заместитель акима области.





Кроме того, в регионе успешно реализуется программа добровольного переселения. В этом году в ВКО переехали 392 женщины, из них более половины уже трудоустроены или запустили собственное дело.





Государственная поддержка материнства и детства остается одним из приоритетов социальной политики. В области в прошлом году проживало почти 12 тысяч многодетных семей, в этом году эта цифра увеличилась до 13 тысяч. Среди них почти 9 тысяч семей воспитывают четырех и более несовершеннолетних детей





Традиционно к 8 марта многодетные матери отмечаются подвесками "Алтын Алқа", "Күміс Алқа", а также орденами "Материнская слава" I и II степени. Также им предусмотрены праздничные выплаты из областного бюджета. Государство своевременно выплачивает единовременные и ежемесячные пособия, предусмотренные законодательством. В 2024 году адресную социальную помощь (АСП) получили 1804 семьи, что составило 878 млн тенге. Также в течение года более 2 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет дополнительно получали ежемесячные выплаты, всего на эти цели было выделено 164 млн тенге", - пояснил Ербол Нургалиев.





Одним из важнейших направлений социальной политики остается обеспечение семей жильем. В 2024 году из 523 льготных домов и квартир, выделенных целевым категориям граждан, 209 были предоставлены многодетным семьям. Это позволяет улучшить условия жизни и создать комфортную среду для воспитания детей. Работа по поддержке семей продолжается, а меры социальной защиты постоянно совершенствуются, чтобы охватить как можно больше нуждающихся граждан.





По данным акимата, в 2024 году в области зарегистрировано почти 5 тысяч браков и всего 2 тысячи разводов. Отмечается снижение числа преступлений против женщин: если в 2022 году их было 2467, то в 2024 - 1961.





В областном маслихате 28% женщин, в районных - 26,6%. Среди акимов районов и городов области -одна женщина. Среди заместителей акимов районов 7 женщин, среди судей - 73 представительницы прекрасного пола.





Доля женщин в правоохранительных органах составляет 17,6%.