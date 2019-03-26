В Казахстане откроется представительство Международного Комитета Красного Креста

Астана. 8 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента сегодня на пленарном заседании ратифицировали Соглашение между правительством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах представительства МККК в РК, передает Kazakhstan Today.





Принятие документа будет способствовать созданию условий, признанию правосубъектности, предоставлению привилегий и иммунитетов, освобождению от налогов, обеспечению неприкосновенности помещений, необходимых для открытия постоянного офиса МККК и осуществления его деятельности в Казахстане в соответствии с мандатом", - сообщили в пресс-службе сената.





Также в палате отметили, что открытие представительства МККК будет способствовать реализации инициативы главы государства о создании Хаба многосторонней дипломатии.





По информации сената, в настоящее время МККК имеет свои представительства более чем в 90 государствах мира, с которыми поддерживает отношения на уровне двусторонних соглашений, в которых также признается международная правосубъектность МККК.





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