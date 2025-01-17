16.01.2025, 11:53 58621
В Казахстане станет платным еще один участок республиканской дороги
Министр транспорта подписал соответствующий приказ
Фото: kolesa_kz
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев подписал приказ "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Кызылорда - Аральск на платной основе".
Участок Кызылорда - Аральск километр 1806+000 - километр 1351+150 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории граница Российской Федерации (Самара) - Шымкент используется на платной основе", - сообщается в тексте документа.
При этом отмечается, что проезд может осуществляться по альтернативной дороге:
- участок Кызылорда - Жезказган автомобильной дороги республиканского значения Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница Российской Федерации;
- участок Жезказган - Аркалык автомобильной дороги республиканского значения Жезказган - Петропавловск;
- автомобильная дорога областного Аркалык - Тургай;
- автомобильная дорога районного значения Тургай - Шеген - Акшиганак - Дукен - Иргиз;
- участок Иргиз - Аральск автомобильной дороги республиканского значения граница Российской Федерации - Шымкент.
Срок использования платной дороги на платной основе - 20 лет", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что дорога Шымкент - Кызылорда может стать платной.
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17.01.2025, 12:53 421
Финансирование науки в Казахстане увеличилось в 3,5 раза - глава Нацакадемии
В 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития
Фото: Акорда
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президента Национальной академии наук Ахылбек Куришбаева проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева об основных результатах деятельности Академии наук за прошлый год, сообщает Акорда.
Куришбаев сообщил, что в 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития, а также проведена экспертиза 113 научно-технических заданий программно-целевого финансирования и разработаны 3 интегрированные междисциплинарные научно-технические программы.
Президент отметил, что необходимо и далее принимать системные меры для повышения потенциала отечественной науки.
Он напомнил, что недавно подписан указ, наделяющий Национальную академию наук статусом высшей научной организации при президенте. Правительству было поручено ускорить решение юридических вопросов, связанных с реализацией данного указа.
Финансирование науки увеличилось в 3,5 раза, принят новый закон "О науке и технологической политике". Усилились меры социальной поддержки молодых ученых. По поручению главы государства, им предоставляется жилье.
В завершение встречи президент поставил перед Национальной академией наук ряд задач.
Ранее сообщалось, что крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане.
17.01.2025, 12:01 1686
Около 40 миллиардов тенге целевых трансфертов не освоили акиматы Казахстана
Из них более 93% были предназначены на программы развития
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем исполнения целевых трансфертов акиматами страны составил 97,9%, не исполнены 2,1%, сообщает Finprom.
Вроде бы не так много в процентах, но если брать сумму, то это более 40 млрд тенге - весьма существенный объем. Именно столько денежных средств не было направлено по назначению", - пишет агентство.
Целевые трансферты бюджетам областей и городов республиканского значения выделяются ежегодно.
В 2024 году из республиканского бюджета было выделено 1,9 трлн тенге, из них 276,4 млрд - на реализацию текущих программ, а более 1,5 трлн - на реализацию программ развития", - пишет источник.
Однако нюанс в том, что акиматы областей и городов просто не осваивают выделенные деньги и это один из показателей эффективности работы местных исполнительных органов.
Агентство составило проанализировало деятельность акиматов по реализации целевых трансфертов. Ситуация у всех разная.
Лидером по освоению средств стала столица: 100%. Остаток суммы составил всего 88,3 млн тенге, причем он относится к экономии бюджета. Высокий уровень исполнения целевых трансфертов - по 99,9% - продемонстрировали Восточно-Казахстанская область (сумма неисполнения - 69,8 млн, из них экономия бюджета - 8,1 млн, неосвоение - 61,7 млн) и Кызылординская область (сумма неисполнения - 120,8 млн, из них экономия бюджета - 36,6 млн, неосвоение - 84,3 млн). В пятерку лучших также вошли Туркестанская область и Шымкент: уровень исполнения целевых трансфертов составил 99,8% у каждого из этих регионов", - сообщает агентство.
Что касается аутсайдеров, наибольшее и критическое неисполнение целевых трансфертов пришлось на Мангистаускую область.
Доля исполнения в регионе составила всего 85,1%. А теперь внимание: сумма неисполненных трансфертов достигла 17,6 млрд тенге, из них экономия составила всего 649 млн тг, а неосвоение - сразу 16,9 млрд. Даже на республиканском уровне это очень большие средства, а уж на региональном - тем более. В тройке проблемных регионов также оказались Атырауская (доля исполнения - 94,2%, сумма неисполнения - 4,2 млрд тенге) и Акмолинская (доля исполнения - 97,2%, сумма неисполнения - 3,5 млрд) области", - говорится в информации.
В целом в 9 из 20 регионов РК сумма неисполнения целевых трансфертов превысила 1 млрд тенге, и это на самом деле серьезная проблема. Все эти средства должны были пойти на реализацию различных проектов для улучшения качества жизни населения, но не были использованы по самым разным причинам.
17.01.2025, 11:12 5016
Новое водохранилище и каналы появятся в Кызылординской области
Фото: Минводных ресурсов РК
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Кызылорда. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана намерено построить в Кызылординской области новое водохранилище и каналы, сообщает пресс-служба ведомства.
Будет проведена реконструкция двух гидроузлов и четырех гидротехнических сооружений", - отметили в пресс-службе.
По данным министерства, в Кызылординской области реализуется проект по реконструкции водозаборных станций с установкой автоматизированной системы учета воды на пяти каналах общей протяженностью около 232 километров. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов протяженностью более 2600 километров.
Также продолжается работа по внедрению водосберегающих систем. В частности, в прошлом году благодаря водосберегающим технологиям аграрии Кызылординской области сэкономили около 200 млн кубометров воды.
В результате двусторонних и трехсторонних переговоров с соседними странами и принятых решений в 2024 году в Шардаринское водохранилище поступило более 15 млрд кубометров воды. Из них 4,8 млрд кубометров собрали в поливной период, а 10,3 млрд кубометров - вне поливного периода. 2,6 млрд кубометров воды направили в Северный Арал через гидропост "Каратерен", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе встречи с представителями водного хозяйства региона.
Ранее сообщалось, что в водохранилищах Казахстана собрали более 75 млрд кубометров воды.
17.01.2025, 10:14 7241
Детсады Актюбинской области закупали гречку с наценкой более 500%
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу реализует проект, направленный на выявление "спекулятивных" схем и мониторинг госучреждений по закупу продовольствия. Свыше 1100 госучреждений страны (школы, детсады, больницы, детские дома и др.) закупали продовольствие по завышенной цене, сообщили в АФМ.
В 80 детских садах Актюбинской области в результате предпринятых департаментом АФМ мер снижена стоимость гречки, картофеля, моркови, сахара, яиц и соли. К примеру, предприниматель поставлял гречку в детский сад с наценкой более 500%. В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших гречку, сахар, лук, картофель и яйца с накруткой до 180%. После вмешательства местного департамента АФМ во всех госучреждениях региона были заключены допсоглашения, в результате чего сэкономлено почти 60 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Аналогичная работа проведена в Астане и Карагандинской области по 175 детсадам, где сэкономлено свыше 100 млн тенге.
В 2024 году Агентством по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары, материалы по которым переданы в региональные комиссии. Пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге.
В результате проведенной работы исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.
16.01.2025, 18:01 44576
В коммунальную собственность передали международный аэропорт Астаны
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в коммунальную собственность передали международный аэропорт Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В связи с завершением срока действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО "Terminals Astana Airport Management", 100% акций АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" переданы в коммунальную собственность города Астаны", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года.
С учетом изменения владельца акций столичного аэропорта в настоящее время ведется подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО "Terminals Astana Airport Management", - добавили в акимате.
Ранее в Казахстане вернули в госсобственность спорткомплексы "Алматы Арена", "Халык Арена" и несколько крупных объектов.
16.01.2025, 13:02 54846
Как будут пересматривать норму о прогреве авто не дольше 5 минут
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента Республики Казахстан вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала о необходимых условиях для пересмотра нормы о наказании за прогрев автомобиля дольше пяти минут, передает корреспондент агентства.
Все поправки, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, рассматриваются на соответствующей межведомственной комиссии, работу которой обеспечивает Министерство юстиции. В состав комиссии входят не только заинтересованные государственные органы, также у нас там есть и депутаты парламента, и научное сообщество... Если депутатский запрос на эту тему был, этот вопрос будет вынесен и обсужден", - сообщила вице-министр.
По ее словам, в состав комиссии войдут порядка 10 госорганов, но это не ограничит участие иных заинтересованных должностных лиц по этой тематике.
Ранее депутаты предложили пересмотреть штрафы за прогрев двигателя в авто зимой более 5 минут - в северных регионах этого времени недостаточно. При этом штраф за нарушение составляет 19 660 тенге.
16.01.2025, 12:06 58641
Помощь в трудоустройстве в 2024 году получили почти 547 тыс. казахстанцев - Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году 546,9 тыс. казахстанцев были трудоустроены, из них 358,8 тыс. получили постоянную работу, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
На субсидируемые рабочие места трудоустроено 188,2 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места - 15,5 тыс.; на молодежную практику - 33,3 тыс. На общественные работы - 110 тыс. По проектам "Первое рабочее место" - 9,6 тыс. По проекту "Контракт поколений" - 420 человек, "Серебряный возраст" - 19,2 тыс. человек", - уточнили в ведомстве.
Онлайн-обучение по востребованным навыкам на рынке труда прошли 57,7 тыс. безработных, из них 52,4 тыс. завершили обучение.
По проекту "Бастау бизнес" обучение основам предпринимательства прошли 60,3 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 37,8 тыс. человек.
214,9 тыс. человек прошли социальную профориентацию.
Кроме того, в 2024 году выдан 8941 грант социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 476 800 тенге).
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций.
Также распоряжением премьер-министра в Казахстане создана комиссия по проведению Года рабочих профессий, в состав которой вошли представители министерств, замакимы 17 областей, Астаны, Алматы и Шымкента, представители НПП "Атамекен", Федерации профсоюзов и крупных национальных компаний, юристы и бизнесмены.
Также в этом году в Казахстане впервые пройдет чемпионат профмастерства TurkісSkills среди тюркоязычных стран, направленный на повышение профессионального мастерства будущих рабочих специалистов.
16.01.2025, 11:43 56136
Слабовидящим казахстанцам облегчат доступ к литературе
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, передает корреспондент агентства.
Договор направлен на облегчение доступа к литературным и художественным произведениям для лиц с нарушениями зрения, а также устранение преград и обеспечение равного доступа к знаниям и опубликованным произведениям для всех граждан, вне зависимости от их физических способностей", - говорится в заключении.
Предусматривается стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав с целью предоставления возможности воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения и публичного опубликования произведений в форматах, доступных для слепых и слабовидящих лиц.
Сегодня республиканская сеть библиотек для слабовидящих граждан состоит из 17 библиотек, а также 142 библиотечных пунктов. Внутри библиотек работают 43 принтера Брайля, конкретно шрифтом Брайля - 198 тысяч книг", - сообщил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.
Наряду с этим договор предоставляет возможность осуществлять трансграничный обмен произведениями в доступном формате по линии уполномоченных органов, а также обеспечить сохранность и эффективное функционирование сети библиотек для незрячих и слабовидящих.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?