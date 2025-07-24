В Казахстане введут уголовное наказание за насилие в отношении медработников

Бектенов дал министерствам десять дней на разработку и внесение законодательных поправок

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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ввести уголовное наказание за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей, - В Казахстане намерены ввести уголовное наказание за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.





Необходимо обеспечить исполнение поручения главы государства. Подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами. В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, внутренних дел, юстиции в десятидневный срок разработать и внести законодательные поправки по уголовному наказанию за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей", - отметил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе совещания.





По информации министра внутренних дел Ержана Саденова, в приемных покоях больниц и перинатальных центров выставлены круглосуточные посты полиции.





Всего взято под охрану 115 объектов здравоохранения. В целях оперативного реагирования на инциденты маршруты патрулирования приближены к указанным учреждениям. На данный момент отдельные меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях уже предприняты", - заявили в правительстве.





По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.





Кроме того, дополнительно поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения.





Напомним, нападения на медиков произошли в Караганде Костанае . В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации





По данным Минздрава, за последние 5 лет зафиксировано порядка 160 случаев нападения на медработников с применением физической силы, в результате которых медики получили травмы различной степени тяжести.