В Костанае прошел форум женщин приграничных территорий Казахстана и России

Костанай. 13 июня. Kazakhstan Today - Новые возможности и перспективы реализации совместных проектов определили участники Форума женщин приграничных территорий "Приграничное сотрудничество - новые возможности для развития женского предпринимательства" в Костанае, передает корреспондент агентства.

"Формирование новых и укрепление существующих связей приграничных территорий Казахстана и России, развитие туризма в приграничных территориях, расширение деловых связей между женщинами-предпринимателями из приграничных сельских территорий в формате "от села к селу" и другие актуальные вопросы вошли в повестку форума", - сообщили в пресс-службе акимата Костанайской области.

Участниками форума стали 250 представителей государственных органов, квазигосударственного сектора и деловых кругов приграничных территорий двух стран, представивших Курганскую, Оренбургскую, Челябинскую области Российской Федерации, а также Акмолинскую, Актюбинскую, Карагандинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области Казахстана.

Организатором форума выступил акимат Костанайской области при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан (Нацкомиссии).

"Сегодня процессы глобальной ускоренной экономической модернизации и цифровизации выводят на первый план вопросы развития человеческого капитала и инклюзивности общества. В этом контексте расширение экономических возможностей женщин приобретает особую актуальность, так как потенциал женского сообщества огромен", - заявила, открывая форум, зампред Нацкомиссии Елена Тарасенко.

На полях форума в Костанае выступающие обозначили новые возможности для женщин-предпринимателей в условиях региональной интеграции, а также возможности для расширения возможностей сельских женщин приграничных территорий: перспективы развития приграничного сотрудничества женщин в аграрном секторе, в туризме, социального развития села.

"Экономическое сотрудничество предпринимателей соседних стран призвано дать дополнительный импульс развитию национальных экономик и повысить уровень жизни граждан. Немаловажную роль в этом процессе играют женщины-предприниматели, которые возглавляют 500 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Ими создано 964 тыс. рабочих мест. Этому способствуют Дорожная карта бизнеса-2020, Программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, а также различные программы международных финансовых институтов и Фонда развития предпринимательства "Даму", - отмечается в пресс-релизе мероприятия.

Особое внимание уделяется микрокредитованию проектов сельских женщин. В рамках соглашения между правительством и Европейским банком реконструкции и развития реализуется программа "Женщина в бизнесе". По ней выданы займы более 12 тыс. субъектам МСБ на сумму 17 млрд тенге. Это единственная в Центральной Азии программа, направленная на финансирование предприятий, в которых женщина является руководителем, и где трудится не менее 50% представительниц прекрасного пола.

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