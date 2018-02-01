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В Министерстве по инвестициям и развитию РК новые назначения31.01.2018
Государство  19:36

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В Министерстве по инвестициям и развитию РК новые назначения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном портале премьер-министра РК, постановлением правительства РК Арыстан Кабикенов назначен на должность вице-министра по инвестициям и развитию РК, Ерлан Хаиров назначен на должность председателя Комитета по инвестициям.


Арыстан Кабикенов родился в 1980 году в Жезказгане. В 2002-2006 годы учился в Жезказганском университете имени Байконурова, в 2004 году - окончил КИМЭП, 2012 году - Университет Ноттингема (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2001 году. В 2001-2004 годы работал финансовым директором ТОО "ТАТ-2001". В 2004-2006 годы работал на различных должностях в министерстве финансов. В 2006-2008 годы занимал должность заведующего сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга канцелярии премьер-министра РК. В 2008-2011 годы работал в администрации президента РК.

В 2011-2015 годы работал в Центре стратегических разработок и анализа президента РК, министерстве регионального развития, а также в Министерстве национальной экономики. В 2015-2016 годы был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК.

С октября 2016 года и по настоящее время занимал должность советника посольства РК в Японии.

Ерлан Хаиров родился в 1978 году в Караганде. В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. По специальности - международник.

Трудовую деятельность начал в 1997 году. В 1997-2002 годы работал на различных должностях в государственных органах. В 2002-2006 годы работал заместителем заведующего Отделом внешних связей канцелярии премьер-министра РК, главным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента РК. В 2006-2011 годы работал на различных должностях в национальных компаниях. В 2011-2014 годы занимал руководящие должности в министерстве индустрии и новых технологий. В 2014-2016 годы был председателем Комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию.

С мая 2016 года и по настоящее время занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию.
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