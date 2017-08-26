Кокшетау. 26 августа. Kazakhstan Today - По предварительным данным, в новом учебном году в школы Акмолинской области пойдут 115 тысяч учеников, из них первоклассников - 15 482.

Накануне в регионе прошла августовская конференции для работников образования. Выступая с основным докладом "Модернизация Казахстана 3.0 - вклад образования", и.о. руководителя областного управления образования Валерий Гамазов отметил, что в области начато строительство и реконструкция 18 объектов образования, в том числе семи школ, две из которых планируется сдать уже в этому году. Кроме того, на проведение капитального ремонта объектов образования было выделено более 1,4 млрд тенге. Значительное внимание уделено укреплению их материальной базы. Так, на сумму свыше 1,1 млрд тенге закуплены учебники, более 460 млн тенге направлено на приобретение мультимедийного оборудования и учебных кабинетов новой модификации, сообщила пресс-служба акима Акмолинской области.

В ходе пленарного заседания педагоги области обсудили актуальные вопросы развития сферы образования, а также обозначили перспективы на 2017-2018 учебный год.

Заместитель акима области Айна Мусралимова обратилась с поздравительной речью к педагогам, подчеркнув, что в учебно-воспитательной работе должно быть уделено большое внимание реализации президентской программы "Рухани жангыру", направленной на воспитание всесторонне и гармонично развитой личности в духе казахстанского патриотизма.

"Её фундаментальная основа - патриотизм, который выражается в любви, гордости и преданности своему аулу, городу, краю, его истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной", - сказала она.

В завершение мероприятия за значительный вклад в развитие образования региона, профессиональное мастерство, успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения ряд учителей были награждены нагрудными знаками "Ы. Алтынсарин", "Почетный работник образования Республики Казахстан" и благодарственными письмами. А по итогам областного конкурса "Лучшая организация среднего образования" победителем признана многопрофильная гимназия №5 "Тандау" города Кокшетау.

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