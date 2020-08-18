В Нур-Султане продлен график работы ЦОНов

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - По решению главного санитарного врача города Нур-Султана Айгул Шагалтаевой продлен график работы столичных ЦОНов, передает Kazakhstan Today.

С 17 августа все ЦОНы города будут работать с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 (без перерыва). Однако отдел документирования (выдача удостоверений и паспортов) будет работать в будние дни с 09.00 до 18.30", - сообщили в пресс-службе филиала НАО "Правительство для граждан" по Нур-Султану.

В автоЦОНе прием документов будет осуществляться в будние дни и в субботу с 09.00 до 18.00, а выдача готовых документов с 09.00 до 20.00.

В условиях карантина в ЦОНах продолжится оказание только бумажных услуг по предварительной брони. Забронировать очередь можно через специальный сервис на портале egov.kz, Telegram-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.

Напомним, что получить электронные услуги в льготных окнах могут только пенсионеры, лица с ограниченными возможностями и многодетные семьи.

В ЦОНах сохраняется масочный режим, посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

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