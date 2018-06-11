В органах военной прокуратуры Казахстана произведены кадровые назначения

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Приказами Генерального прокурора в органах военной прокуратуры произведены кадровые назначения, передает Kazakhstan Today.

"На должность военного прокурора Усть-Каменогорского гарнизона назначен полковник юстиции Серик Байболатович Тореханов", - сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

С. Тореханов родился в 1972 году в городе Семипалатинск. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности правоведение.

Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году помощником прокурора, а затем следователем районных прокуратур Семипалатинской области.

Занимал должности помощника военного прокурора Семипалатинского гарнизона, старшего военного прокурора отдела прокуратуры Восточного военного округа, а также военного прокурора структурных подразделений Главной военной прокуратуры.

Имеет достаточный опыт работы на руководящих должностях. Работал заместителем военных прокуроров Сарыозекского, Усть-Каменагорского и Актауского гарнизонов, военным прокурором Сарыозекского и Гвардейского гарнизонов.

Последняя занимаемая должность - военный прокурор Восточного региона.

Общий стаж работы в органах прокуратуры свыше 23 лет.

Кроме того, на должность военного прокурора Восточного региона назначен подполковник юстиции Арман Тлеуберлиевич Шитенов.

А. Шитенов родился в 1972 году в Карагандинской области. В 1998 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова.

Службу начал в 2000 году в органах прокуратуры Карагандинской области помощником прокурора города Темиртау, затем последовательно занимал должности старшего помощника прокурора района имени Казыбек би города Караганды, военного прокурора Центрального региона, заместителя военного прокурора Актюбинского гарнизона.

До настоящего назначения - военный прокурор Павлодарского гарнизона.

Стаж работы в органах прокуратуры свыше 16 лет.

Также на должность военного прокурора Акмолинского гарнизона назначен полковник юстиции Талгат Сапарбекович Бекбергенов.

Т. Бекбергенов родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Гуманитарный университет имени Д.А. Кунаева по специальности правоведение.

С начала службы в 1999 году последовательно работал помощником, старшим помощником военного прокурора Таразского и Актауского гарнизона.

Имеет опыт работы на руководящих должностях. В разное время занимал должность заместителя военных прокуроров Атырауского гарнизона (в последующем Западного региона), Пограничных войск, военного прокурора Западного региона.

До настоящего назначения - военный прокурор Петропавловского гарнизона.

Стаж работы в органах прокуратуры более 18 лет.

По данным ведомства, на должность военного прокурора Петропавловского гарнизона назначен подполковник юстиции Айдос Кайратович Рыскулов.

А. Рыскулов родился в 1979 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальностям правоведение и финансы.

После прохождения срочной службы в Вооруженных Силах с 2002 года последовательно прошел путь от главного специалиста учетно-регистрационной дисциплины, старшего помощника военного прокурора Центрального региона, военного прокурора и старшего военного прокурора Управления Главной военной прокуратуры до заместителя военного прокурора Южного региона.

Стаж работы в органах прокуратуры свыше 15 лет.

"На должность военного прокурора Приозерского гарнизона назначен подполковник юстиции Арман Турганбаевич Ерназаров", - сообщили в прокуратуре.

А. Ерназаров родился в 1979 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности правоведение.

С 2002 года по 2008 год проработал дознавателем в органах военной полиции Вооруженных Сил, с 2008 по 2014 годы занимал должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона, военного прокурора Управления Главной военной прокуратуры.

Был на руководящих должностях заместителя военных прокуроров Сарыагашского и Капшагайского гарнизонов.

Стаж работы в органах прокуратуры свыше 9 лет.

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